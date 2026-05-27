Αποχαιρέτησε τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Σπάρτακ Μόσχας και Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να ψάχνει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αποχαιρετώντας μετά από τρεις σεζόν τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ομάδες από την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 18 συμμετοχές με τη Σπαρτάκ με 806' συνολικά αγωνιστικά λεπτά στο ενεργητικό του.