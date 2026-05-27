· Κρίσταλ Πάλας · Ράγιο Βαγιεκάνο

Conference League: Ένταση κι επεισόδια στη Λειψία πριν τον τελικό Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο

Συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Conference League στη Λειψία.

Conference League: Ένταση κι επεισόδια στη Λειψία πριν τον τελικό Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λειψία κινείται σε ρυθμούς τελικού Conference League, με χιλιάδες φίλους της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο να έχουν ταξιδέψει στη γερμανική πόλη για τη μεγάλη αναμέτρηση στη Red Bull Arena.

Παρά το γιορτινό κλίμα που επικρατούσε από νωρίς στους δρόμους της πόλης, δεν έλειψαν τα επεισόδια λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του τελικού.

Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν σε κεντρικό σημείο της Λειψίας, πετώντας αντικείμενα και προκαλώντας ένταση στην περιοχή.

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να επεμβαίνουν γρήγορα ώστε να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: «Αλλάζει το φορμάτ, μπαίνουν δυνατά ΠΑΟΚ και Μπούργκ»

13:43 SUPER LEAGUE

Προς πώληση η ΑΕΛ - Η ανακoίνωση του Νταβέλη και της διοίκησης

13:29 GREEK BASKET LEAGUE

Λυκογιάννης: «Θα παίξει Ευρώπη ο Κολοσσός, πάμε για το βήμα παραπάνω»

13:26 SUPER LEAGUE

Δεν προχωρά σε αναδιάρθωση η Super League - Κανονικά με 14 ομάδες το νέο πρωτάθλημα

13:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο ανάδοχος για το έργο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

13:01 EUROLEAGUE

All-in της Χάποελ στον Λάιλς: «Του προσφέρει 4 εκατομμύρια»

12:56 EUROLEAGUE

Χαμός και στη Σερβία με τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Μπήκε ο Ράντοβιτς και άρχισε το τσίρκο»

12:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στη Μασαχουσέτη ανακήρυξαν «Ημέρα Φραντζί Πιερό» πριν από το Μουντιάλ 2026!

12:43 EUROLEAGUE

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Όπου και να πάει θέλει κίνητρο, σπουδαία κάθε απόφαση που θα πάρει»

12:39 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Συνεχίζει σε ρόλο Team Manager ο Ιεροκλής Στολτίδης

12:27 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 2 στο «Παλατάκι»

12:14 EUROLEAGUE

«Κλείνει Ρασίντ Μπέλο η Βίρτους Μπολόνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας