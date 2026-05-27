Conference League: Ένταση κι επεισόδια στη Λειψία πριν τον τελικό Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο

Η Λειψία κινείται σε ρυθμούς τελικού Conference League, με χιλιάδες φίλους της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο να έχουν ταξιδέψει στη γερμανική πόλη για τη μεγάλη αναμέτρηση στη Red Bull Arena.

Παρά το γιορτινό κλίμα που επικρατούσε από νωρίς στους δρόμους της πόλης, δεν έλειψαν τα επεισόδια λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του τελικού.

Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν σε κεντρικό σημείο της Λειψίας, πετώντας αντικείμενα και προκαλώντας ένταση στην περιοχή.

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να επεμβαίνουν γρήγορα ώστε να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων.