Ο Νιίστρουπ ήρθε με δίψα για να πετύχει, ο Παναθηναϊκός έκανε σωστή επιλογή!

Μετά από λάθος επιλογές προπονητών ο Παναθηναϊκός αυτή την φορά έκανε μία σωστή επιλογή και ήρθε σε συμφωνία με τον Γιάκομπ Νιίστρουπ. Στα 38 του ο Δανός τεχνικός έρχεται για να κάνει κάτι που έχει γίνει από το 2010. Να κάνει πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό.

Για να συμβεί αυτό πρέπει ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στο 2023 τότε, που είχε ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό. Από τότε μέχρι σήμερα οι λάθος επιλογές προπονητών τον οδήγησαν να κάνει βήματα προς τα πίσω. Ε αυτή την φορά η επιλογή Νιίστρουπ είναι μία σωστή-ποδοσφαιρικά -επιλογή. Το αν πετύχει δεν το ξέρω, βλέπω, όμως, ότι ο Παναθηναϊκός επέλεξε με τα σωστά κριτήρια.

Ο Μπαλντίνι με τον Κοτσόλη εισηγήθηκαν και ο Αλαφούζος αποφάσισε να έρθει ο Δανός τεχνικός, για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε επιτυχίες. Κάτι που έκανε στην Κοπεγχάγη, όπου την τελευταία τετραετία είχε δύο νταμπλ και δύο ευρωπαϊκές διακρίσεις στο Champions και το Conference League. Η φετινή του χρονιά δεν ήταν καλή, για αυτό και αποχώρησε, αλλά ήταν ήδη τέσσερα χρόνια στην ίδια ομάδα και αυτό μπορεί να συμβεί. Τα αποτελέσματα σε Δανία και Ευρώπη τα πέτυχε με τον δικό του τρόπο, με την δική του φιλοσοφία, που παραπέμπει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που έχει ξεχάσει τα τελευταία τρία χρόνια ο Παναθηναϊκός.

Ο Νιίστρουπ είναι ένας νέος, σύγχρονος προπονητής με επιθετική φιλοσοφία, με ποδόσφαιρο που αρχίζει από το χτίσιμο από τον τερματοφύλακα και την μπάλα να περνάει μέσα από τις γραμμές με τις σωστές τοποθετήσεις παικτών. Αυτό το ποδόσφαιρο έχει πολύ ρίσκο, που μέχρι να το μάθεις θα σε οδηγήσουν σε λάθη ακόμα και ήττες. Εκεί ο Παναθηναϊκός, όλος ο οργανισμός πρέπει να στηρίξει τον Νιίστρουπ, για να φθάσει στο σημείο να φτιάξει την ομάδα που θέλει και στη συνέχεια όλα θα γίνουν πιο εύκολα.

Όλα αυτά έψαχνε ο Παναθηναϊκός στο νέο του προπονητή. Αυτά, που έχει ο Νιίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός ρώτησε και έμαθε για τον Δανό τεχνικό και αυτός ρώτησε και έμαθε για τον Παναθηναϊκό. Και ο γάμος έγινε μετά από ένα μήνα από την ημέρα, που στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν, ότι αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Και τελικά πέτυχαν να φέρουν τον πρώτο τους στόχο.

Το καλοκαίρι αυτό θα είναι πολύ απαιτητικό με την υποχρέωση για τρεις προκρίσεις σε ισάριθμα παιχνίδια στα προκριματικά. Ο Νιίστρουπ το έχει κάνει αυτό τρεις φορές με την Κοπτεγχάγη, άρα έχει την εμπειρία της διαδικασίας. Πολύ σημαντικό.

Το 4-2-3-1 είναι η βάση του, αλλά έχει παίξει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια και η φιλοσοφία του δεν αλλάζει. Δεν θα δώσει εντολή στους παίκτες να παίξουν κλειστά, θέλει η ομάδα του να έχει την μπάλα και να δημιουργεί και από τον άξονα και από τα άκρα. Αρνητικό του σημείο από τους αριθμούς στην Κοπεγχάγη οι στημένες φάσεις και τα γκολ που δέχεται στο transition. Όλα αυτά πρέπει να τα βελτιώσει και αυτό έρχεται από χρόνο σε χρόνο και όσο περνάει ο καιρός. Ο Δανός έρχεται με μεγάλη δίψα να πετύχει και αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Η όρεξή του για δουλειά και η κάψα του, για να φέρει το χαμόγελο σε μία ομάδα, που έχει να δει τον τίτλο από το 2010.

Ο Παναθηναϊκός έκανε στην σωστή επιλογή και πρέπει να την στηρίξει στα δύσκολα, μετά από τις ήττες. Και από την στιγμή, που βλέπει την βελτίωση από παιχνίδι το πλάνο δεν πρέπει να το πειράξει, ακόμα και αν δεν βοηθήσουν κάποια αποτελέσματα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η συνεχής αλλαγή προπονητών, που δεν οδηγεί πουθενά.

Ο Νίιστρουπ θέλει ταχυδυναμικούς παίκτες και απόσο μαθαίνω θα γίνουν αλλαγές κυρίως στα στόπερ και στα χαφ. Στόπερ που δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδι από πίσω δεν θα παίζουν . Το πρέσινγκ απαιτεί πολλά τρεξίματα και αυτό το προφίλ θα έχουν οι παίκτες, που θα έρθουν το καλοκαίρι και το καλό είναι, ότι από τον Γενάρη με τους παίκτες που ήρθαν ως επί το πλείστον η ομάδα έβαλε ταχύτητα( Αντίνο, Τετέι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Κάτρης) και αυτό το καλοκαίρι θα έρθουν οι παίκτες που θέλει ο Νιίστρουπ, για να παρουσιάσει την ομάδα που θέλει στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα μέσα στις τέσσερις γραμμές…