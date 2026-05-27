«Φαβορί ο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας»

Η αποτυχία της Εθνική Ιταλίας να εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα του Μουντιάλ έχει φέρει εξελίξεις στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Τζενάρο Γκατούζο.

Τα σενάρια γύρω από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό δίνουν και παίρνουν, με δημοσίευμα της Tuttomercatoweb να αναφέρει πως τρία είναι τα βασικά ονόματα που εξετάζονται. Στη λίστα βρίσκονται οι Ρομπέρτο Μαντσίνι, Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Μαντσίνι εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, καθώς ο Αλέγκρι φέρεται να απέρριψε την πρόταση που του έγινε, ενώ η περίπτωση του Κόντε θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεών του.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κατάκτηση του UEFA Euro 2020 και πλέον παρουσιάζεται έτοιμος για την επιστροφή του στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», με φόντο το UEFA Euro 2028.