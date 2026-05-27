· Ιταλία

«Φαβορί ο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας»

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για αντικαταστάτης του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, σύμφωνα με το Tuttomercatoweb.

«Φαβορί ο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αποτυχία της Εθνική Ιταλίας να εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα του Μουντιάλ έχει φέρει εξελίξεις στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Τζενάρο Γκατούζο.

Τα σενάρια γύρω από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό δίνουν και παίρνουν, με δημοσίευμα της Tuttomercatoweb να αναφέρει πως τρία είναι τα βασικά ονόματα που εξετάζονται. Στη λίστα βρίσκονται οι Ρομπέρτο Μαντσίνι, Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Μαντσίνι εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, καθώς ο Αλέγκρι φέρεται να απέρριψε την πρόταση που του έγινε, ενώ η περίπτωση του Κόντε θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεών του.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κατάκτηση του UEFA Euro 2020 και πλέον παρουσιάζεται έτοιμος για την επιστροφή του στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», με φόντο το UEFA Euro 2028.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φαβορί ο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας»

00:04 EUROLEAGUE

Στα «ραντάρ» της Παρί οι Τάρπεϊ και Περέιρα

23:38 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Τζέικ Χέινς

23:22 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: «Επίσημες ενέργειες για τα σοβαρά προβλήματα του Final Four - Απαιτούμε εξηγήσεις»

23:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι επόμενες σημαντικές κινήσεις μετά την άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ

23:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουκάκου: «Έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν είμαι από τους ανθρώπους που ζητούν να φύγουν»

22:41 EUROLEAGUE

«Ανανεώνει ο Τουμπέλις και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Ζαλγκίρις»

22:15 MUNDIAL

Με Ελ Κααμπί και Ουναΐ η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ

21:47 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το όνομα του νέου του κόμματος - «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ»

21:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας»

21:33 EUROLEAGUE

«Δεν πείστηκε από τον Λαπόρτα ο Πασκουάλ – Γίνεται “Μύδας” στη Ντουμπάι»

21:07 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας