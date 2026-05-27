Νέα «πυρά» στην Ισπανία για τη Euroleague: «Όλος ο μπασκετικός πλανήτης ντρέπεται»

Συνεχίζονται στην Ισπανία οι έντονες αντιδράσεις για όσα συνέβησαν στον τελικό, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, με νέα «πυρά» να εκτοξεύονται κατά της διοργάνωσης και της διαιτησίας.

Ο γνωστός σχολιαστής και αρθρογράφος της «La Galerna», Εμίλ Σορέλ, προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα διαδραματίστηκαν στον μεγάλο τελικό.

«Όλος ο κόσμος του μπάσκετ ντρέπεται για την Euroleague. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στην Ισπανία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το θέμα της διαιτησίας με τη λογική ότι «δεν πρέπει να μιλάς για τους διαιτητές».

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο σκάνδαλο Νεγκέιρα, τονίζοντας πως ακόμη και μετά από όσα έχουν συμβεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο, η στάση απέναντι στη διαιτησία παραμένει ίδια.

Ο Σορέλ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο σχολίασε πως «αν μπορούσαν, θα έμπαιναν στο παρκέ να σφυρίξουν μέχρι και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι».