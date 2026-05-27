Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ. δολάρια»

Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι «theschoolofhardknockz» στο Instagram, μιλώντας για τη φτώχεια που βίωσε στα παιδικά του χρόνια, την οικονομική επιτυχία που ακολούθησε, αλλά και τη νοοτροπία που τον βοήθησε να φτάσει στην κορυφή του NBA.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε ποτέ φτωχός, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο».

Ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως έγινε εκατομμυριούχος σε ηλικία μόλις 20 ετών, αλλάζοντας πλήρως τη ζωή του και των ανθρώπων γύρω του. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην πιο επιτυχημένη οικονομικά χρονιά της καριέρας του έφτασε να κερδίσει 120 εκατομμύρια δολάρια.Μάλιστα, περιγράφοντας το πώς αισθάνεται για όσα έχει καταφέρει, χρησιμοποίησε μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική έκφραση, λέγοντας: «Είμαι σκληρός καρ…ης».

Ο Αντετοκούνμπο έδωσε και συμβουλές προς νεότερους αθλητές, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους σε οικονομικά ζητήματα. «Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σου σύμβουλος και ο ατζέντης σου δεν πρέπει να γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους λόγους που αρκετοί αθλητές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα μετά το τέλος της καριέρας τους, εξήγησε πως πολλοί δίνουν έμφαση στην επίδειξη πλούτου. Όπως είπε: «Συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα ακριβά αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που φαίνεται. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτό που δεν φαίνεται, αυτά που δεν ξοδεύεις και συνεχίζεις να επενδύεις».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκαθάρισε ακόμη πως μεγάλος του στόχος είναι να γίνει δισεκατομμυριούχος, εκτιμώντας πως αυτό μπορεί να συμβεί όσο συνεχίζει να αγωνίζεται στο NBA. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν επενδύω σωστά, είναι πιθανό να γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ», σημείωσε.

Παράλληλα, μίλησε και για τη νοοτροπία που έχει μέσα στο γήπεδο, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις που κάνει πριν από κάθε αγώνα, λέγοντας ότι: «Μπαίνω στο παρκέ και σκέφτομαι ότι δεν νιώθω πόνο, ότι μπορώ να τα καταφέρω και πως είμαι σκληρός».

Τέλος, θυμήθηκε μία ιστορία από τα πρώτα του χρόνια στο NBA και τη συνάντησή του με τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ. «Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “σε προκαλώ να γίνεις MVP”. Τότε έγραψα τη λέξη MVP πάνω σε ένα μπουκάλι νερό και το κοιτούσα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά το κέρδισα ξανά. Όταν μιλάς συνεχώς για έναν στόχο, το μυαλό σου κάνει ό,τι χρειάζεται για να τον πετύχεις», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.