Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

Μία αναμέτρηση Λονδίνου-Μαδρίτης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που απολαμβάνουν δεν έχουν πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία.

Δύο ομάδες που όμως έχουν εντυπωσιάσει την τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση με τις εμφανίσεις τους.

Στην πρώτη της ευρωπαϊκή σεζόν και μετά τον...υποβιβασμό από το Europa League στο Conference League λόγω των κανονισμών της UEFA, η Κρίσταλ Πάλας έχει διανύσει μια λαμπρή πορεία προς τον τελικό.

Ο Ισμαίλα Σαρ αποτέλεσε την κορυφαία φυσιογνωμία της στην Ευρώπη, σκοράροντας στον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16», σε αμφότερους τους προημιτελικούς και σε αμφότερους τους ημιτελικούς, φτάνοντας συνολικά τα 9 γκολ.

Ο σύλλογος από τα νότια προάστια του Λονδίνου έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, έχοντας στον πάγκο της τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο τίτλο του Κυπέλλου Αγγλίας τη σεζόν 2024/25 και τώρα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό , ο οποίος θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πριν φύγει. Ο Αυστριακός έχει...προηγούμενο , αφού η Άϊντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε τη Ρέιντζερς στον τελικό του Europa League του 2022.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ευρώπη θα μας ξαναδεί», έγραφε το πανό στο μικροσκοπικό «σπίτι» της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν από ένα χρόνο, καθώς οι οπαδοί ξεχύνονταν στο γήπεδο του «Estadio de vallecas» για να γιορτάσουν την επιστροφή του συλλόγου στο ηπειρωτικό ποδόσφαιρο.

Αυτό που ακόμη και οι πιο ρομαντικοί πιστοί σε αυτόν τον σύλλογο της εργατικής τάξης στα περίχωρα της Μαδρίτης ίσως να μην φαντάζονταν ήταν ότι 12 μήνες αργότερα, η Ράγιο Βαγιεκάνο-που απέκλεισε στον δρόμο της για τη Λειψία την ΑΕΚ- προετοιμάζεται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της.

Ο σύλλογος από την εργατική γειτονιά Βαγιέκας έχει ένα εξαιρετικό αδάμαστο πνεύμα, που καθοδηγεί ο προπονητής της Ίνιγκο Πέρεθ.

Ο πρώην μέσος της Ατλέτικ Μπιλμπάο έχει δημιουργήσει μια ομάδα που μπορεί να πανηγυρίζει γκολ από κάθε γραμμή της.

Για τη Ράγιο, δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι μια δικαίωση της επιμονής της να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Οι οπαδοί της αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται «διαφορετικοί», οι τελευταίες από τις ομάδες της «γειτονιάς» - όχι μόνο στη γειτονιά, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Κάποτε ξεχωριστός δήμος πριν απορροφηθεί από τη Μαδρίτη το 1950, παραμένει μια συνειδητά εργατική περιοχή όπου πολυκατοικίες συνωστίζονται γύρω από το στάδιο χωρητικότητας 14.700 θέσεων, με ρούχα να κρέμονται στα γειτονικά στενά δρομάκια.

Αυτή η οικειότητα έχει συχνά μετατραπεί σε οργή κατά τη διάρκεια μιας σεζόν στην οποία οι παίκτες, το προσωπικό και οι οπαδοί της Ράγιο συγκρούστηκαν με τον ιδιοκτήτη Ραούλ Μάρτιν Πρέσα.

Όπως και για την Κρίσταλ Πάλας, αυτός θα είναι ο πρώτος της αγώνας στη Γερμανία και όλοι θα είναι πρόθυμοι να τον κάνουν έναν αγώνα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Διαιτητής θα είναι ο 44χρονος Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι, που θα διευθύνει τον πρώτο του τελικό διαγωνισμού συλλόγων της UEFA.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ANT1 αλλά και το Cosmote Sport 1.