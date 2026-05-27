Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στα υπόψιν ο Πάμπλο Γκαρθία για τα εξτρέμ

Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Γκαρθία της Μπέτις, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην αγορά για ενίσχυση στα εξτρέμ.

Την περίπτωση του 21χρονου Πάμπλο Γκαρθία της Μπέτις παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, με τον Ισπανό εξτρέμ να τικάρει τα κουτάκια που έχει ορίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης.

Ο Γκαρθία είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ισπανίας και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στην Ιβηρική.

Την περασμένη σεζόν πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Μανουέλ Πελεγκρίνι, καταγράφονας συνολικά 25 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, συμμετέχοντας τόσο στη La Liga όσο και στο Europa League.

Στο φινάλε της σεζόν πήρε χρόνο και με τη δεύτερη ομάδα των «Βερδιμπλάνκος», όπου σε εννέα συμμετοχες πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπέτις αξιώνει τον ποδοσφαιριστή κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ζητώντας και ποσοστό μεταπώλησης.

Για τον νεαρό εξτρέμ έχουν ενδιαφερθεί επίσης οι Άγιαξ, Ντόρτμουντ και Λειψία, με τη χρηματιστηριακή του αξία βάση Transfermarkt να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια.

