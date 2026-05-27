Roland Garros: Το πρόγραμμα της Τετάρτης

Το Grand Slam του Παρισιού συνεχίζεται με τους παίκτες στο κάτω μέρος του ταμπλό να μπαίνουν στη μάχη του δευτέρου γύρου.

Το Roland Garros μπαίνει στην τέταρτη ημέρα του, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σφιόντεκ να ρίχνονται στη μάχη του δευτέρου γύρου.

Το βλέμμα είναι επίσης στραμμένο στη βραδινή αναμέτρηση του Τόμας Μάχατς με τον Σάσα Σβέρεφ, ενώ τα φώτα έχει τραβήξει και η Next Gen μάχη ανάμεσα στον Ζοάο Φονσέκα και τον Ντίνο Πρίζμιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (27/5):

Court Philippe-Chatrier

13:00

Σάρα Μπέιλεκ (Τσεχία) – [3]Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία)

[7] Ελίνα Σβιτολίνα (Ουκρανία) – Κέιτλιν Κεβέδο (Ισπανία)

Βαλεντέν Ροαγέ (Γαλλία)- [3] Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

Τόμας Μάχατς (Τσεχία) – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)

Court Suzanne-Lenglen

12:00

[13] Καρέν Χατσάνοφ (Ρωσία) – Μάρκο Τρουνγκελίτι (Αργεντινή)

Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (Ουκρανία) – [2] Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν)

[13] Τζάσμιν Παολίνι (Ιταλία) – Σολάνα Σιέρα (Αργεντινή)

[15] Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) – Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Σερβία)

Court Simonne-Mathieu

12:00

Κέιτι ΜακΝάλι (Αμερική) – [11] Μπελίντα Μπένσιτς (Ελβετία)

Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι (Αργεντινή) – [11] Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία)

[32] Ούγκο Ουμπέρ (Γαλλία) – Κεντέν Αλίς (Γαλλία)

[8] Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) – Μαρίνα Μπασόλς Ριμπέρα (Ισπανία)

Court 14

12:00

[21] Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Ισπανία) – Τιάγο Αγκούστιν Τιράντε (Αργεντινή)

[15] Μάρτα Κόστγιουκ (Ουκρανία) – Κέιτι Βόλινετς (Αμερική)

[28] Ζοάο Φονσέκα (Βραζιλία) – Ντίνο Πρίζμιτς (Κροατία)

Καμίλα Ραχίμοβα (Ουζμπεκιστάν) – [10] Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία)

