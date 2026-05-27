«Κλείνει Ρασίντ Μπέλο η Βίρτους Μπολόνια»

Στη Βίρτους Μπλόνια θα καταλήξει ένας εκ των κορυφαίων σκορερ του περσινού FIBA Europe Cup.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ρασίντ Μπέλο βρίσκεται η Βίρτους, ενισχύωντας το backcourt της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «basketnews», η Βίρτους Μπολόνια είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμερικανού, που φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της Άντβερπ στο Βέλγιο.

Σε 25' λεπτά συμμετοχής στα παιχνίδια του FIBA Europe Cup μέτρησε 15,5 πόντους, 5 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τον Αμερικανό απόφοιτο του Purdue να δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε επίπεδο EuroLeague.

