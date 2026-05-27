Ηρακλής: Συνεχίζει σε ρόλο Team Manager ο Ιεροκλής Στολτίδης

Στον Ηρακλή θα συνεχίσει ο Ιεροκλής Στολτίδης, με τη σημαία του συλλόγου να αφήνει το πόστο του βοηθού προπονητή και να αναλαμβάνει καθήκοντα Team Manager στον «Γηραιό».

Ο Ιεροκλής Στολτίδης δεν θα μπορούσε να λείπει από τη νέα προσπάθεια του Ηρακλή στη Super League υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι.

Συγκεκριμένα ο πρώην παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή με 264 συμμετοχές θα είναι παρών στο νέο ξεκίνημα που κάνει ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο «Ιέρο» θα αφήσει το πόστο του βοηθού προπονητή που μέχρι πρότινος κατείχε, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Team Manager, παραμένοντας κοντά στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Team Manager από τον Ιεροκλή Στολτίδη.

Ο Ιεροκλής Στολτίδης αποτελεί ήδη ενεργό και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας μας, έχοντας προσφέρει το προηγούμενο διάστημα από το πόστο του βοηθού προπονητή με ήθος, αφοσίωση και απόλυτη γνώση της φιλοσοφίας και της ιστορίας του Συλλόγου.

Η μετάβασή του στη θέση του Team Manager αποτελεί μια φυσική συνέχεια της παρουσίας και της προσφοράς του στον ΗΡΑΚΛΗ, με στόχο την ακόμη πιο οργανωμένη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και τη διατήρηση της νοοτροπίας που απαιτεί το μέγεθος της ομάδας μας.

Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΗΡΑΚΛΗ, συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας.

Καλή επιτυχία Ιεροκλή, στα νέα σου καθήκοντα.»

