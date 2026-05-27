ΑΕΚ: Στη Μασαχουσέτη ανακήρυξαν «Ημέρα Φραντζί Πιερό» πριν από το Μουντιάλ 2026!

Ξεχωριστή τιμή επιφύλαξαν οι Αρχές της Μασαχουσέτης στον Φραντζί Πιερό, λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ανακηρύσσοντας επίσημα τη συγκεκριμένη ημέρα ως «Ημέρα Φραντζί Πιερό».

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, μαζί με εκπροσώπους της πολιτείας και της πόλης της Βοστώνης, τίμησαν τον επιθετικό της εθνικής ομάδας της Αϊτής για τη συμβολή του στην πρόκριση της χώρας του για δεύτερη φορά στην ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» μέλη της οικογένειάς του, φίλοι, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι της κοινότητας της Αϊτής στη Βοστόνη, οι οποίοι εξέφρασαν την υπερηφάνεια τους για την πορεία και την επιτυχία του.

Ο ίδιος ο Πιερό μίλησε συγκινημένος για τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην Αϊτή και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. «Όπως πολλά παιδιά, έτσι κι εμείς ζούσαμε για το ποδόσφαιρο, παρότι δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Παίζαμε ξυπόλητοι στους δρόμους, ακόμη και με πορτοκάλια αντί για μπάλα. Το ποδόσφαιρο μάς έδινε χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 31χρονος επιθετικός αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της εθνικής Αϊτής, όντας τρίτος σκόρερ όλων των εποχών για τη χώρα του, ενώ έχει αγωνιστεί επαγγελματικά σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Αϊτή, όμως η εξέλιξή του επιταχύνθηκε μετά τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 11 ετών. Αγωνίστηκε στο Melrose High School, στη συνέχεια στο Northeastern University και αργότερα στο Coastal Carolina, πριν επιλεγεί στο MLS Draft και συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. «Βήμα-βήμα, το όνειρο που ξεκίνησε ξυπόλητος στην Αϊτή με έφερε μέχρι το Champions League και τώρα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σκηνικό του κόσμου», δήλωσε ο Πιερό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην προπονητής του στο σχολείο του, Ντιν Σερίνο, ο οποίος χαρακτήρισε «απίστευτη» την εξέλιξη του πρώην αθλητή του. «Ένας παίκτης από τη Μασαχουσέτη θα παίξει σε Μουντιάλ και μάλιστα στη χώρα του. Αν το έβλεπες σε ταινία, δύσκολα θα το πίστευες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πιερό ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ιδρύματος με το όνομά του, το οποίο θα στηρίζει παιδιά στην Αϊτή ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο ποδόσφαιρο και σε καλύτερες ευκαιρίες. «Θέλω να εκπροσωπώ κάθε παιδί που έχει ένα όνειρο, κάθε γονιό που κάνει θυσίες και κάθε κοινότητα που πιστεύει σε ένα καλύτερο μέλλον. Η μεγαλύτερη κληρονομιά μας είναι όσα προσφέρουμε στους άλλους», τόνισε.

Η Αϊτή θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σκωτία στις 13 Ιουνίου, στο Φόξμπορο.