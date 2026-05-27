Χαμός και στη Σερβία με τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Μπήκε ο Ράντοβιτς και άρχισε το τσίρκο»

Οι αντιδράσεις για τη διαιτησία του μεγάλου τελικού συνεχίζονται και εκτός Ελλάδας, με τη Σερβία να παίρνει σειρά στην έντονη κριτική γύρω από όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση.

Σε γνωστό podcast, στο οποίο συμμετείχε ο επί χρόνια συνεργάτης του «Arena Sport», Έντιν Άβντιτς, έγινε εκτενής αναφορά στις αποφάσεις των διαιτητών, με τους συντελεστές της εκπομπής να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Μάλιστα, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος σχολίασαν τη στιγμή που το σκορ βρισκόταν στο 82-80, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπαν “βάλτε μέσα τον Ράντοβιτς” και από εκείνο το σημείο άρχισε το τσίρκο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Άβντιτς:

«Αυτές οι τρεις αποφάσεις στο τέλος ενός αγώνα σαν αυτόν, come on man… 82-80 και ο Ολυμπιακός βάζει μέσα τον Ράντοβιτς (Γέλιο).

Στο ταιμ αουτ είπαν ποιο play να παίξουμε και λένε βάλε μέσα τον Ραντοβιτς. Σφυρίζει το φάουλ στον Καμπάτσο. Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ούτε το άλλο ήταν φάουλ. Στον Φελιζ; Οταν πίεσαν τον φουρνιε στο κέντρο του γηπέδου. Τι σφύριγμα ήταν αυτό; Κάποιοι μπορεί να μην το έχουν δει μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού το φάουλ στον Χεζόνια. Νομίζω ότι ο Βεζένκοφ έκανε αυτό το φάουλ. Στο 86-80. Δεν το σφύριξαν.

Ήταν 88-80 όταν το τσίρκο άρχισε. Κλεμένες μπάλες. Φάουλ. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλό παίκτη, αλλά παίρνει δύο ριμπάουντ επιθετικά. Μετά από δύο χαμένες βολές. Νομίζω ότι εκεί οι παίκτες της Ρεάλ μπήκαν στη ρακέτα νωρίτερα. Ο Φουρνιέ ήταν δίκαια ο MVP και στο τρίτο δεκάλεπτο κάνει φάουλ επιθετικό και με επιθετικό ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ δίνει δύο πόντους στο τέλος της περιόδου. Ναι με το γόνατο τον χτυπάει.

Έπρεπε να σφυριχτεί φάουλ και να δοθούν δύο βολές στον Φελίζ. Βασικά αυτό θα μπορούσε να πάει τη διαφορά στους 8 πόντους».