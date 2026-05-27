Παναθηναϊκό… extreme makeover σε πάγκο και χορτάρι

Ολοκληρώνοντας τις σεζόν με αποτυχίες, με αλλαγές προπονητών και ποδοσφαιριστές που δεν έκαναν τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που ξέρει: Ράβε-ξήλωνε. Νέο πλάνο τέθηκε σε εφαρμογή, η ομάδα σε διαδικασία ολικής αναδόμησης, για να δημιουργήσει επιτέλους ένα σύνολο ικανό να οδηγήσει στην κορυφή. Αυτό το γκρουπ που θα μπει στο νέο γήπεδο.

Απ’ όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, οι «πράσινοι» στη νέα σεζόν δεν πάνε απλά για ενίσχυση. Πάνε για ολική ανανέωση. Ειδικά αν συνδυάσουμε τα δεδομένα του περασμένου Ιανουαρίου, τα οποία μεγαλώνουν αυτό το γεγονός.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι το… κερασάκι. Ο προπονητής. Αυτός που θα επιφορτιστεί με το δύσκολο ρόλο να δημιουργήσει καλά και γρήγορα, αυτή την ομάδα που θέλουν να δουν οι φίλοι του «τριφυλλιού». Θελκτικό ποδόσφαιρο και κυρίως νικηφόρα αποτελέσματα. Ασφαλώς για να το κάνει, θέλει τα καλύτερα δυνατά… εργαλεία. Εκεί λοιπόν, δεν μιλάμε απλά για λίγες και καλές προσθήκες.

Οι «πράσινοι» με τα τωρινά δεδομένα πάνε για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως πάντα κάτι προκύπτει. Μια πρόταση για πώληση που δεν υπολόγιζες, μια θέση που ο νέος προπονητής κρίνει πως χρειάζεται κάτι επιπλέον, κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ τα υπάρχοντα.

Το ρόστερ του «τριφυλλιού», έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλο. Άρα αν γίνουν 10 ή κάτι παραπάνω σε μεταγραφές, πρέπει να υπάρξουν 15 και παραπάνω αποχωρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να δουλέψει με πάνω από 30 παίκτες. Η καθημερινότητα δυσκολεύει.

Αυτόματα λοιπόν, μιλάμε για ένα… extreme makeover. Μια ομάδα εντελώς αλλαγμένη. Σε επίπεδο ενδεκάδας, συνολικού έμψυχου υλικού, όπως φυσικά και αγωνιστικής φιλοσοφίας, λόγω της πρόσληψης του Νίστρουπ.

Ο εύκολος σχολιασμός είναι το «super market» που λέγεται. Δεν πάει έτσι όμως. Όταν κάτι αποτυγχάνει, δεδομένα πρέπει να κοιτάξεις να το βελτιώσεις. Επιλέγεις πρωτίστως ένα πλάνο, μια φιλοσοφία. Αυτή την εξυπηρετεί ο προπονητής. Άρα τα θέλω του Δανού, είναι παράλληλα και θέλω του κλαμπ.

Πόσοι απ’ αυτούς που είναι στο ρόστερ, δεν είναι συμβατοί με τον 38χρονο; Ας μη λέμε ονόματα, όμως η απάντηση είναι εύκολη: Αρκετοί. Άρα αρκετοί θα αποχωρήσουν κιόλας, όπως και αρκετοί θα έρθουν.

Σε αυτά προσθέστε και τις κινήσεις του Γενάρη. Τον Γιάγκουσιτς δεν τον έχουμε δει ακόμη. Τον Αντίνο τον βλέπαμε κυρίως σε ένα ρόλο που δεν του ταιριάζει λόγω διάταξης. Στα χαφ έφυγε ο Ρενάτο Σάντσες, θα φύγει ο Σισοκό. Απ’ όσους μένουν (Κοντούρης, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σιώπης) είναι προφανές πως η συμβατότητα δεν είναι μεγάλη, με εξαίρεση τον Κοντούρη.

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει. Ριζικά. Δεν μιλάμε μόνο για τον προπονητή, αλλά συνολικά. Αυτό που θα δημιουργηθεί, ξεκάθαρα θα θέλει χρόνο. Είναι ουτοπικό να περιμένουμε πως θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα του πλάνου, μέσα σε 1-2 μήνες.

Είναι αυτονόητο όμως, πως πρέπει να δούμε αποτελέσματα άμεσα. Εκεί θα βοηθήσει η νοοτροπία που θα περάσει ο προπονητής και η ίδια η προσωπικότητα. Τόσο ατομικά των παικτών, όσο και συνολικά της ομάδας.

Απλά, όσα ξέραμε ως τώρα στον Παναθηναϊκό, καλό είναι να τα ξεχάσουμε. Μιλάμε για μια ομάδα αλλαγμένη σε κάθε της επίπεδο εντός των τεσσάρων γραμμών και φυσικά στον πάγκο.