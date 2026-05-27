Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του Conference League μεταξύ της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Λειψία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το πρώτο μισάωρο του τελικού, ο διαιτητής του αγώνα, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να σταματήσουν τη δράση.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός πως ένας φίλαθλος της Ράγιο Βαγιεκάνο χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε έπειτα από μερικά λεπτά και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

