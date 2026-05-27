· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία security μετά το Final Four

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού AKTOR με την εταιρεία security που είχε αναλάβει την οργάνωση του Euroleague Final Four 2926.

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία security μετά το Final Four
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αλλαγές προχωρά ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens, καθώς αναμένεται να διακοπεί η συνεργασία με την εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη του γηπέδου.

Η απόφαση έρχεται ύστερα από τις αναφορές για μαζική είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά και τις καταγγελίες της Φενέρμπαχτσε σχετικά με ελλιπή μέτρα ασφαλείας και προβλήματα στους ελέγχους.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει την Πέμπτη στο Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ (28/5, 18:00).

Παράλληλα, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός ενόψει της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:43 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το διπλό δοκάρι του Πίνο

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το γκολ του Ματετά που άνοιξε το σκορ

23:29 EUROLEAGUE

Ξέσπασαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης φωνάζοντας: «Euroleague Mafia»

23:18 SUPER LEAGUE

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με τον Τσαμπούρη

23:09 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα

23:01 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Διακοπή για πρώτες βοήθειες σε οπαδό στον τελικό

22:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«"Κλείδωσε" η συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το "ΟΚ" της Νιούκαστλ»

22:45 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία security μετά το Final Four

22:26 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το τρόπαιο του Conference League στο γήπεδο της Λειψίας

22:13 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ

21:41 CONFERENCE LEAGUE

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο

21:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ρόμα και Ντιμπάλα κοντά σε νέα συμφωνία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας