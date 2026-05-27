Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία security μετά το Final Four

Σε αλλαγές προχωρά ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens, καθώς αναμένεται να διακοπεί η συνεργασία με την εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη του γηπέδου.

Η απόφαση έρχεται ύστερα από τις αναφορές για μαζική είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά και τις καταγγελίες της Φενέρμπαχτσε σχετικά με ελλιπή μέτρα ασφαλείας και προβλήματα στους ελέγχους.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει την Πέμπτη στο Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ (28/5, 18:00).

Παράλληλα, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός ενόψει της αναμέτρησης.