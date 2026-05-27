«Ρόμα και Ντιμπάλα κοντά σε νέα συμφωνία»

Παρά τις φήμες που ήθελαν τον Πάολο Ντιμπάλα κοντά σε αποχώρηση και πιθανή επιστροφή στην Αργεντινή για λογαριασμό της Μπόκα Τζούνιορς, ο Αργεντινός επιθετικός φέρεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για διετή επέκταση συμβολαίου με τους «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, η Ρόμα είχε προτείνει αναπροσαρμογή και μείωση αποδοχών, πρόταση την οποία ο Ντιμπάλα αποδέχθηκε, δείχνοντας διάθεση να παραμείνει στην ομάδα.

Το νέο συμβόλαιο εκτιμάται ότι θα διαμορφώνει τις ετήσιες απολαβές του περίπου στα 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.