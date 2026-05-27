«Ρόμα και Ντιμπάλα κοντά σε νέα συμφωνία»

Ο Πάολο Ντιμπάλα φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρόμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport.

Παρά τις φήμες που ήθελαν τον Πάολο Ντιμπάλα κοντά σε αποχώρηση και πιθανή επιστροφή στην Αργεντινή για λογαριασμό της Μπόκα Τζούνιορς, ο Αργεντινός επιθετικός φέρεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για διετή επέκταση συμβολαίου με τους «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, η Ρόμα είχε προτείνει αναπροσαρμογή και μείωση αποδοχών, πρόταση την οποία ο Ντιμπάλα αποδέχθηκε, δείχνοντας διάθεση να παραμείνει στην ομάδα.

Το νέο συμβόλαιο εκτιμάται ότι θα διαμορφώνει τις ετήσιες απολαβές του περίπου στα 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

