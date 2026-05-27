Ραζβάν Λουτσέσκου: Η στιγμή που λύγισε απέναντι στον πατέρα του - «Τον είδα με το κεφάλι κάτω»

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της καριέρας του αναφέρθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας σε ρουμανικό Μέσο για την εποχή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, στο Κύπελλο UEFA.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θυμήθηκε το διάστημα που έκανε τα πρώτα του βήματα στη Ραπίντ Βουκουρεστίου, όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ του πατέρα του. Παρά τη νίκη και την πρόκριση της ρουμανικής ομάδας, ο ίδιος παραδέχτηκε πως η χαρά του μετατράπηκε γρήγορα σε αμηχανία και συγκίνηση.

«Τότε ήταν πολύ δύσκολα. Ήμουν πολύ ψυχρός, πήγα σε αυτούς, στο σπίτι τους, στο Ντόνετσκ, για να τους αναλύσω στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου. Και είπα στους παίκτες ότι ένα μόνο πράγμα έχουν να κάνουν: να είναι πολύ επιθετικοί, να ακούνε ό,τι τους λέω και να είναι πολύ επιθετικοί.

Μετά το γκολ, σκόραρε ο Μάλντα, πετάχτηκα όρθιος, αλλά ήταν φυσιολογικό, ήταν η ικανοποίηση ότι προκρινόμαστε. Μέσα σε εκείνη τη χαρά, γύρισα και τον είδα με το κεφάλι κάτω. Συνειδητοποίησα ότι πανηγύριζα για πρώτη φορά μια δική του ήττα. Ένιωσα άβολα, άρχισα να κλαίω, έφυγα για τα αποδυτήρια. Ήταν τρομερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε και σε όσα συνέβησαν μετά το παιχνίδι, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε παρέμβαση των παρατηρητών της UEFA σχετικά με ύποπτο στοιχηματισμό.

«Μας κάλεσαν οι παρατηρητές της UEFA. Ήμουν εγώ, ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο Ζότα ως εκπρόσωπος της Ραπίντ και κάποιος από τη Σαχτάρ. Μας είπαν ότι είχαν παιχτεί πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία.

Και τότε ο πατέρας μου εξερράγη: "Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο;". Θυμάμαι ότι τον είχα πάρει τηλέφωνο μία μέρα πριν, στην προπόνηση, γιατί μας είχαν δώσει μόνο μισό γήπεδο για να προπονηθούμε. "Πώς είναι δυνατόν;". Και τον πήρα τηλέφωνο. Και για εκείνον ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμάσει το παιχνίδι», δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην «Prima Sport».