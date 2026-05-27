Γουέστ Χαμ: Παραμένει παρά τον υποβιβασμό ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

Παρά τα σενάρια περί αποχώρησης μετά τον υποβιβασμό, η Γουέστ Χαμ αποφάσισε να συνεχίσει με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν στην Championship.

Ο Πορτογάλος προπονητής, που ανέλαβε τα «σφυριά» τον περασμένο Σεπτέμβριο υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο, είχε εκτεταμένες επαφές με τη διοίκηση του συλλόγου τις τελευταίες ημέρες. Από τις συζητήσεις προέκυψε κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας, με στόχο την άμεση επιστροφή στην Premier League.

Στην επίσημη τοποθέτηση της ομάδας γίνεται λόγος για αμοιβαία εμπιστοσύνη και πίστη στο πλάνο ανασύνταξης, ενώ επισημαίνεται και η αγωνιστική βελτίωση που παρουσίασε η Γουέστ Χαμ στο φινάλε της χρονιάς, παρά το γεγονός ότι δεν απέφυγε τον υποβιβασμό.

Ο Νούνο ολοκλήρωσε τη σεζόν με 12 νίκες σε 37 αγώνες στον πάγκο της ομάδας και πλέον καλείται να οδηγήσει τον σύλλογο σε μια νέα προσπάθεια αντεπίθεσης. Άλλωστε, διαθέτει σημαντική εμπειρία από την Championship, καθώς στο παρελθόν είχε οδηγήσει την Γουλβς στην κατάκτηση του τίτλου με 99 βαθμούς και την επιστροφή στα μεγάλα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.