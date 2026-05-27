Μουντιάλ 2026: Με ηγέτη τον Βαν Ντάικ η αποστολή της Ολλανδίας
Την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοίνωσε η Εθνική Ολλανδίας, με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ να δεσπόζει στις κλήσεις του Ρόναλντ Κούμαν.
Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να ανακοινώνουν τις αποστολές για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Η Ολλανδία το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον αμυντικό της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, να ηγείται της προσπάθειας των «Οράνιε».
Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:
Τερματοφύλακες
- Μαρκ Φλέκεν
- Ρόμπιν Ρουφς
- Μπαρτ Φερμπρούγκεν
Αμυντικοί
- Νέιθαν Ακέ
- Βίρτζιλ φαν Ντάικ
- Ντένζελ Ντάμφρις
- Γιορέλ Χάτο
- Γιαν Πάουλ φαν Χέκε
- Μίκι φαν ντε Φεν
- Γιούριεν Τίμπερ
Μέσοι
- Φρένκι ντε Γιονγκ
- Ράιαν Χράφενμπερχ
- Τεν Κόπμαινερς
- Τιτζάνι Ρέιντερς
- Μάρτεν ντε Ρουν
- Γκους Τιλ
- Κουίντεν Τίμπερ
- Ματς Βίφερ
Επιθετικοί
- Μπράιαν Μπρόμπεϊ
- Μέμφις Ντεπάι
- Κόντι Χάκπο
- Τζάστιν Κλάιφερτ
- Νόα Λανγκ
- Ντόνιελ Μάλεν
- Κρισένσιο Σάμερβιλ
- Βουτ Βέγχοροτ