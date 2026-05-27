Μουντιάλ 2026: Με ηγέτη τον Βαν Ντάικ η αποστολή της Ολλανδίας

Την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοίνωσε η Εθνική Ολλανδίας, με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ να δεσπόζει στις κλήσεις του Ρόναλντ Κούμαν.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να ανακοινώνουν τις αποστολές για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Ολλανδία το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον αμυντικό της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, να ηγείται της προσπάθειας των «Οράνιε».

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες

  • Μαρκ Φλέκεν
  • Ρόμπιν Ρουφς
  • Μπαρτ Φερμπρούγκεν

Αμυντικοί

  • Νέιθαν Ακέ
  • Βίρτζιλ φαν Ντάικ
  • Ντένζελ Ντάμφρις
  • Γιορέλ Χάτο
  • Γιαν Πάουλ φαν Χέκε
  • Μίκι φαν ντε Φεν
  • Γιούριεν Τίμπερ

Μέσοι

  • Φρένκι ντε Γιονγκ
  • Ράιαν Χράφενμπερχ
  • Τεν Κόπμαινερς
  • Τιτζάνι Ρέιντερς
  • Μάρτεν ντε Ρουν
  • Γκους Τιλ
  • Κουίντεν Τίμπερ
  • Ματς Βίφερ

Επιθετικοί

  • Μπράιαν Μπρόμπεϊ
  • Μέμφις Ντεπάι
  • Κόντι Χάκπο
  • Τζάστιν Κλάιφερτ
  • Νόα Λανγκ
  • Ντόνιελ Μάλεν
  • Κρισένσιο Σάμερβιλ
  • Βουτ Βέγχοροτ
