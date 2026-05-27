Μουντιάλ 2026: Με ηγέτη τον Βαν Ντάικ η αποστολή της Ολλανδίας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να ανακοινώνουν τις αποστολές για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Ολλανδία το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον αμυντικό της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, να ηγείται της προσπάθειας των «Οράνιε».

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες

Μαρκ Φλέκεν

Ρόμπιν Ρουφς

Μπαρτ Φερμπρούγκεν

Αμυντικοί

Νέιθαν Ακέ

Βίρτζιλ φαν Ντάικ

Ντένζελ Ντάμφρις

Γιορέλ Χάτο

Γιαν Πάουλ φαν Χέκε

Μίκι φαν ντε Φεν

Γιούριεν Τίμπερ

Μέσοι

Φρένκι ντε Γιονγκ

Ράιαν Χράφενμπερχ

Τεν Κόπμαινερς

Τιτζάνι Ρέιντερς

Μάρτεν ντε Ρουν

Γκους Τιλ

Κουίντεν Τίμπερ

Ματς Βίφερ

Επιθετικοί