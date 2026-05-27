Ολυμπιακός: Έντονη κινητικότητα για τα διαρκείας - Πάνω από 7.000 οι ανανεώσεις

Έντονο είναι το ενδιαφέρον των φίλων του Ολυμπιακού για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου, παρότι η σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Η πρώτη περίοδος διάθεσης, που αφορά αποκλειστικά τους περσινούς κατόχους για να διατηρήσουν τη θέση τους στο «Γ. Καραϊσκάκης», ολοκληρώνεται σε οκτώ ημέρες, ωστόσο ήδη αρκετοί έχουν προχωρήσει στην ανανέωσή τους.

Συγκεκριμένα, οι ανανεώσεις έχουν ξεπεράσει τις 7.000, με τους φίλους των Πειραιωτών να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους προς την ομάδα.

Από την πλευρά της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δείχνουν ξανά, όπως πάντοτε, το δέσιμο με την ομάδα και την ισχυρή δυναμική του Συλλόγου».