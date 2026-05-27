Ασταμάτητος στα 41 του ο Πέτγουεϊ – Συνεχίζει στο Ρέθυμνο

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στα ελληνικά παρκέ, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με το Ρέθυμνο Cretan Kings και θα αγωνιστεί και τη σεζόν 2026-27 στη National League 2.

Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοίνωσε επίσημα την παραμονή του Αμερικανού φόργουορντ, Μπρεντ Πέτγουεϊ, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο, προσφέροντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ.

Ο άλλοτε φόργουορντ του Ολυμπιακού μπορεί να έχει πλέον συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Ρεθύμνου:

«Το Ρέθυμνο Cretan Kings, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας για μια ακόμα χρονιά με τον πολύπειρο Power Forward Μπρέντ Πέτγουεϊ. Ένας από τους πλέον θεαματικούς και δημοφιλείς παίκτες της ελληνικής μπασκετικής οικογένειας, ο Μπρεντ αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της ομάδας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία μας τη σεζόν 2025-26. Ξεχώρισε για την αγωνιστική του ποιότητα, την ισχυρή προσωπικότητα που διαθέτει και το ήθος του, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου και θα συνεχίσει να φοράει την αγαπημένη του φανέλα και την νέα σεζόν στην National League2. Μπρεντ σου ευχόμαστε μια ακόμα σεζόν με υγεία, θέαμα και καλό μπάσκετ!»

