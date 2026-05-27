Euroleague: «Βόμβες» Κουτλουάι: «Η προτεραιότητά της ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

Ο Τούρκους σόυπερ σταρ σχολίασε με αιχμές τη διοργάνωση του Euroleague Final Four 2026 και στάθηκε στη σχέση της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι αναφερόμενος στο Euroleague Final Four 2026 και στη στάση της Euroleague, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερη σύνδεση της διοργανώτριας αρχής με τον Ολυμπιακό.

Μιλώντας σε τουρκικό δίκτυο, ο παλαίμαχος άσος σχολίασε τα όσα έγιναν στη διοργάνωση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ΟΑΚΑ.

Σε σχετική ερώτηση για την οργάνωση του Final Four, ο Κουτλουάι απάντησε με εμφανή ειρωνική διάθεση και χαμόγελο:

«Νομίζω ότι όλα ήταν μια χαρά και πολύ καλά οργανωμένα! Οι προτεραιότητες ήταν σαφείς. Η μόνη προτεραιότητα της Ευρωλίγκα ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός».

