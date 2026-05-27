Καζάνι που «βράζει» η Μίλαν: Παραλίγο σύρραξη Αλέγκρι-Ιμπραΐμοβιτς

Η κατάσταση στη Μίλαν μοιάζει εκρηκτική μετά τον αποκλεισμό από το επόμενο Champions League, με το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα τεταμένο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε εστιατόριο αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στο στρατόπεδο των «ροσονέρι».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και ο σύμβουλος της διοίκησης Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είχαν έντονη λογομαχία, η οποία παραλίγο να εξελιχθεί σε σωματική αντιπαράθεση.

Στο περιστατικό φέρεται να ήταν παρόντες ο διευθύνων σύμβουλος Τζόρτζιο Φουρλάνι και ο αθλητικός διευθυντής Ίγκλι Ταρέ, οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα για να εκτονωθεί η ένταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα.