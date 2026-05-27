· Ατρόμητος

Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ

Ο Πέτερ Μίχορλ αποχωρεί από τον Ατρόμητο μετά από δύο σεζόν παρουσίας και επιστρέφει στην Αυστρία για να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκράτσερ.

Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πέτερ Μίχορλ αποτελεί παρελθόν από τον Ατρόμητο, έπειτα από δύο σεζόν παρουσίας στο Περιστέρι.

Ο 31χρονος Αυστριακός αριστεροπόδαρος μέσος αποχωρεί έχοντας καταγράψει 64 συμμετοχές με τρία γκολ και 12 ασίστ, αποφασίζοντας να επιστρέψει στην πατρίδα του για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Μίχορλ, ο οποίος έχει γράψει σημαντική πορεία στην Αυστρία με τη ΛΑΣΚ, με απολογισμό 351 αγώνες, 40 γκολ και 90 ασίστ, θα συνεχίσει πλέον στην Γκράτσερ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Όσα είπε ο Μίχορλ:

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στη Γκράτσερ. Ο Τίνο Βάουρα με παρακολουθούσε για πολύ καιρό και γι' αυτό η απόφαση να ενταχθώ στη Γκράτσερ δεν ήταν δύσκολη στο τέλος. Παρακολούθησα την ομάδα την άνοιξη και βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες».

Οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Γκράτσερ, Τίνο Βάουρα:

«Με τον Μίχορλ δεν αποκτούμε μόνο έναν τεχνικά προικισμένο ποδοσφαιριστή, αλλά και μια προσωπικότητα με διεθνή εμπειρία, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η ποδοσφαιρική του ιστορία, οι ηγετικές του ικανότητες και το σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσής του τον καθιστούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη Γκράτσερ. Είμαι επίσης περήφανος που έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου μπορούμε να πείσουμε έναν τέτοιο παίκτη να ενταχθεί σε εμάς παρά τον έντονο ανταγωνισμό».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:26 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το τρόπαιο του Conference League στο γήπεδο της Λειψίας

22:13 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ

21:41 CONFERENCE LEAGUE

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο

21:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ρόμα και Ντιμπάλα κοντά σε νέα συμφωνία»

20:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καζάνι που «βράζει» η Μίλαν: Παραλίγο σύρραξη Αλέγκρι-Ιμπραΐμοβιτς

20:20 EUROLEAGUE

Euroleague: «Βόμβες» Κουτλουάι: «Η προτεραιότητά της ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

20:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ασταμάτητος στα 41 του ο Πέτγουεϊ – Συνεχίζει στο Ρέθυμνο

20:03 SUPER LEAGUE

Ραζβάν Λουτσέσκου: Η στιγμή που λύγισε απέναντι στον πατέρα του - «Τον είδα με το κεφάλι κάτω»

19:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γουέστ Χαμ: Παραμένει παρά τον υποβιβασμό ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

19:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έντονη κινητικότητα για τα διαρκείας - Πάνω από 7.000 οι ανανεώσεις

19:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με ηγέτη τον Βαν Ντάικ η αποστολή της Ολλανδίας

18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέος προπονητής της Τόφας ο Μάσιμο Καντσελιέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας