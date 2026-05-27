Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ

Ο Πέτερ Μίχορλ αποτελεί παρελθόν από τον Ατρόμητο, έπειτα από δύο σεζόν παρουσίας στο Περιστέρι.

Ο 31χρονος Αυστριακός αριστεροπόδαρος μέσος αποχωρεί έχοντας καταγράψει 64 συμμετοχές με τρία γκολ και 12 ασίστ, αποφασίζοντας να επιστρέψει στην πατρίδα του για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Μίχορλ, ο οποίος έχει γράψει σημαντική πορεία στην Αυστρία με τη ΛΑΣΚ, με απολογισμό 351 αγώνες, 40 γκολ και 90 ασίστ, θα συνεχίσει πλέον στην Γκράτσερ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Όσα είπε ο Μίχορλ:

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στη Γκράτσερ. Ο Τίνο Βάουρα με παρακολουθούσε για πολύ καιρό και γι' αυτό η απόφαση να ενταχθώ στη Γκράτσερ δεν ήταν δύσκολη στο τέλος. Παρακολούθησα την ομάδα την άνοιξη και βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες».

Οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Γκράτσερ, Τίνο Βάουρα:

«Με τον Μίχορλ δεν αποκτούμε μόνο έναν τεχνικά προικισμένο ποδοσφαιριστή, αλλά και μια προσωπικότητα με διεθνή εμπειρία, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η ποδοσφαιρική του ιστορία, οι ηγετικές του ικανότητες και το σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσής του τον καθιστούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη Γκράτσερ. Είμαι επίσης περήφανος που έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου μπορούμε να πείσουμε έναν τέτοιο παίκτη να ενταχθεί σε εμάς παρά τον έντονο ανταγωνισμό».