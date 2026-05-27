«"Κλείδωσε" η συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το "ΟΚ" της Νιούκαστλ»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, ταξίδεψε στην Αγγλία μαζί με τους συνεργάτες του, με στόχο την προετοιμασία της επόμενης μεταγραφικής κίνησης στην κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος ανήκει στη Νιούκαστλ.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, με το επόμενο και καθοριστικό βήμα να είναι η στάση της Νιούκαστλ, η οποία θα αποφασίσει για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.