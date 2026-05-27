Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με τον Τσαμπούρη

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Σάββα Τσαμπούρη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Σάββα Τσαμπούρη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον ΟΦΗ να αποχαιρετά ένα σημαντικό στέλεχος της διοικητικής του δομής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Σάββα Τσαμπούρη.

Ο Σάββας Τσαμπούρης αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2022, αρχικά ως Team Manager και κατά τη διάρκεια αυτής της κοινής πορείας ζήσαμε μαζί πολλές στιγμές, εύκολες και δύσκολες, ευχάριστες και δυσάρεστες, υπηρετώντας πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό την ομάδα μας.

Σημαντικότερες στιγμές αυτής της διαδρομής ήταν η ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο με επιστροφή του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και η παρουσία της ομάδας μας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025.

Η οικογένεια του ΟΦΗ ευχαριστεί θερμά τον Σάββα Τσαμπούρη για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

