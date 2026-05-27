Ξέσπασαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης φωνάζοντας: «Euroleague Mafia»

Η Ισπανία… κοχλάζει από τα παράπονα και τις αντιδράσεις. Ο τελικός του Final Four της Αθήνας, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, έχει αφήσει τα σημάδια του. Στη «βασίλισσα» θεωρούν πως η διαιτησία έκρινε τον νικητή. Και αυτό εκφράζεται με κάθε τρόπο.

Οι «μερένχες» αγωνίστηκαν με την Μπασκόνια, στο πρώτο τους ματς μετά την Αθήνα. Εκεί, οι φίλαθλοι της Ρεάλ ξέσπασαν. Φωνάζοντας συνθήματα κατά της Euroleague. Το «Euroleague Mafia» (σ.σ. στη γλώσσα τους Euroliga).

Όλα αυτά, μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση των οργανωμένων των Μαδριλένων.

