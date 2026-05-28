· Άρης

Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ

Ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, με τον 29χρονο γκαρντ να παραμένει στο Nick Galis Hall έως το 2028.

Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης έδειξε την εμπιστοσύνη του στον Ελληνοκαναδό άσο, Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας για ακόμη δύο σεζόν. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Άρης, από το νέο συμβόλαιο αφαιρέθηκε και η οψιόν EuroLeague out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο «Nick Galis Hall», αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».

https://www.instagram.com/p/DY2NdlYDleu/
COMMENTS
LATEST NEWS
02:22 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ

02:13 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Έχουμε αδικηθεί, εντυπωσιακό το πώς οι ουδέτεροι έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο»

00:40 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Τα highlights του τελικού του Conference League

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Η απονομή του Conference League στους Άγγλους

00:34 ΣΠΟΡ

Water Polo League Γυναικών, Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 15-13 πέν.: Τα highlights του αγώνα

00:28 ΣΠΟΡ

Water Polo League Γυναικών: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα τίτλου κόντρα στη Βουλιαγμένη

00:04 CONFERENCE LEAGUE

Conference League, Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Το... άρπαξαν οι «Αετοί»

23:51 OPINION

Παναθηναϊκό… extreme makeover σε πάγκο και χορτάρι

23:43 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το διπλό δοκάρι του Πίνο

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το γκολ του Ματετά που άνοιξε το σκορ

23:29 EUROLEAGUE

Ξέσπασαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης φωνάζοντας: «Euroleague Mafia»

23:18 SUPER LEAGUE

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με τον Τσαμπούρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας