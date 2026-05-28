Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ
Ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, με τον 29χρονο γκαρντ να παραμένει στο Nick Galis Hall έως το 2028.
Ο Άρης έδειξε την εμπιστοσύνη του στον Ελληνοκαναδό άσο, Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας για ακόμη δύο σεζόν. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Άρης, από το νέο συμβόλαιο αφαιρέθηκε και η οψιόν EuroLeague out.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028.
Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.
Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο «Nick Galis Hall», αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».