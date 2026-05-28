Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

Η GBL μπαίνει στην ημιτελική της φάση. Απόψε διεξάγονται τα πρώτα ματς, με την αρχή να γίνεται στο απολυμασμένο και καθαρισμένο Telekom Center Athens. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο δεύτερος και ο τρίτος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στον πρώτο αγώνα της σειράς.

Οι «πράσινοι» θα έχουν μετά από καιρό τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τέλη Απριλίου. Τα προβλήματα, όμως, δεν σταματούν για τον Εργκίν Αταμάν. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που ταλαιπωρήθηκε από διάστρεμμα και ο Κένεθ Φαρίντ που έχει οστικό οίδημα, είναι οι «πράσινοι»… πονοκέφαλοι.

Από την πλευρά του φιλόδοξου ΠΑΟΚ που θέλει να έχει καλή παρουσία στο Telekom Center Athens, ο Τόμας Ντίμσα έχει ενοχλήσεις στη φτέρνα και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

Ο 2ος ημιτελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5, 14:50) στη Θεσσαλονίκη. Αν χρειαστεί τρίτο ματς, θα γίνει την Δευτέρα (1/6, 20:15), στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι παρών στα ημιτελικά της GBL για 32η φορά, έχοντας απουσιάσει από αυτά μόνο το 1997. Στις 31 προηγούμενες παρουσίες του μέτρησε 29 προκρίσεις στους τελικούς και οι 28 από αυτές σημειώθηκαν σε σειρές στις οποίες είχε το πλεονέκτημα έδρας. Η μοναδική φορά στην οποία οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν στα ημιτελικά παρότι είχαν το πλεονέκτημα της έδρας, ήταν το 2002 από τον Ολυμπιακό (0-2).

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από απουσία δύο χρόνων στα ημιτελικά, όπου θα αγωνιστεί για 14η φορά στο πλαίσιο της GBL (από το 1992-93). Από τις 13 προηγούμενες, κέρδισε τις τρεις ενώ αγωνίστηκε σε 11/13 σειρές με μειονέκτημα έδρας. Από αυτές κέρδισε τις δύο, αμφότερες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το 1998 και το 2000.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν φτάσει πια τα 162 παιχνίδια από καταβολής Α’ Εθνικής, με τους «πράσινους» να μετρούν 118 και τους «ασπρόμαυρους» 44 νίκες. Από το 1992-93, όταν το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό, η διαφορά είναι στο 85-19.

GREEK BASKETBALL LEAGUE - ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Πέμπτη, 28 Μαΐου

18:00 Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20:15 Ολυμπιακός-ΑΕΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ