Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πόλο ανδρών
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο Σεράφειο για τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος πόλο.
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε δύσκολα με 15-12 στον πρώτο τελικό, που διεξήχθη στον Πειραιά.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους «ερυθρόλευκους» στο Σεράφειο την Πέμπτη (28/5) και θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά. Από την άλλη, η ομάδα του Πειραιά επιθυμεί να κάνει το 2-0, προκειμένου να βρίσκεται μια νίκη μακριά από τον τίτλο.
Ο δεύτερος τελικός του πόλο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00, με ζωντανή μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 1.