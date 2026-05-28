Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε δύσκολα με 15-12 στον πρώτο τελικό, που διεξήχθη στον Πειραιά.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους «ερυθρόλευκους» στο Σεράφειο την Πέμπτη (28/5) και θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά. Από την άλλη, η ομάδα του Πειραιά επιθυμεί να κάνει το 2-0, προκειμένου να βρίσκεται μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Ο δεύτερος τελικός του πόλο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00, με ζωντανή μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 1.

