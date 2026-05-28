Γιασικεβίτσιους: «Δεν είμαστε καλά μετά το Final-4»

Ο Λιθουανός τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει το 1-0 κόντρα στην Εροκσπόρ, αλλά δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εικόνα της.

Η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα της Τουρκίας και το έκανε με νίκη κόντρα στην Εροκσπόρ για το game 1 της προημιτελικής φάσης.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 94-72, με τον Λιθουανό τεχνικό όμως να μην κρύβει τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας του και να την συνδέει με την αποτυχία στο πρόσφατο Final-4.

«Το σημαντικό ήταν η νίκη. Η ομάδα μου δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση μετά το Final-Four, και ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία εδώ είναι η ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένιωθα ότι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε όλα όσα έκανε ο αντίπαλος εναντίον μας, ειδικά σε ορισμένες στιγμές. Αυτοί έχασαν τα κρίσιμα σουτ, οπότε εμείς πετύχαμε τα δικά μας. Από εδώ και πέρα, το σημαντικό για το υπόλοιπο της σειράς θα είναι να μπορέσουμε να κάνουν τα σωστά πράγματα και τα σωστά παιχνίδια στο γήπεδο» είπε.

