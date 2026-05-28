FIFA: Έρευνα των αμερικανικών αρχών για την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ

Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της FIFA όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, εστιάζοντας ειδικότερα στους αγώνες που πρόκειται να διεξαχθούν στο MetLife Stadium στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε φιλάθλους που ισχυρίζονται ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με τη θέση των εισιτηρίων τους, καθώς και σε καταγγελίες ότι τα ίδια τα δημόσια μηνύματα της FIFA σχετικά με τα εισιτήρια συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών που παρατηρήθηκε. Εκπρόσωπος της FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αν και τα ζητήματα που περιγράφονται ως μέρος της έρευνας αφορούν όλους τους αγώνες του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι γενικοί εισαγγελείς ζητούν συγκεκριμένα λεπτομέρειες σχετικά με την πώληση εισιτηρίων στο MetLife Stadium, το οποίο θα φιλοξενήσει οκτώ αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στις 19 Ιουλίου.

«Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να πληρώνει εξωφρενικές τιμές για εισιτήρια, και οι φίλαθλοι πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα εισιτήρια που αγοράζουν θα είναι αυτά που θα λάβουν», δήλωσε μεταξύ άλλων η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Η γενική εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, από την άλλη πλευρά, κατηγόρησε συγκεκριμένα τη FIFA ότι εφαρμόζει μία στρατηγική στα εισιτήρια προκειμένου να αυξάνει τις τιμές. Συγκεκριμένα κατηγόρησε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι παρακρατά πακέτα εισιτηρίων από την πώληση προκειμένου να ανεβάσει τις τιμές των εισιτηρίων που απομένουν.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σε βάρος της FIFA υποστηρίζεται από αρκετούς φιλάθλους και δημοσιογράφους που έχουν εξετάσει λεπτομερώς τους χάρτες έκδοσης εισιτηρίων της FIFA, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται από τις δικαστικές αρχές.

Αύξηση των τιμών

Η FIFA έχει δεχτεί ευρεία κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της πώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Το τουρνουά σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η FIFA διοικεί το ποδόσφαιρο εφαρμόζει τη δυναμική τιμολόγηση, μια πρακτική κατά την οποία οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται ανάλογα με τη ζήτηση.

Στην πραγματικότητα, όμως, η δυναμική τιμολόγηση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών τιμών εισόδου στους αγώνες και αυτή η τάση έχει σίγουρα παρατηρηθεί φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μέση τιμή ενός εισιτηρίου για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κυμαίνεται πάνω από 1.000 δολάρια από τότε που τα εισιτήρια τέθηκαν σε πώληση, αν και φαινομενικά υπάρχει ένα κατώτατο όριο τιμής περίπου 60 δολαρίων ανά εισιτήριο.

Μια ανάλυση της εφημερίδας Guardian στις αρχές του έτους διαπίστωσε ότι τα φθηνότερα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπέστησαν τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών, μια τάση που συνεχίστηκε και τους μήνες που ακολούθησαν.

Η έντονη αντίδραση που προκάλεσαν οι τιμές οδήγησε τη FIFA να διαθέσει μικρές παρτίδες εισιτηρίων σε χαμηλότερες τιμές σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε μια περιορισμένη διάθεση εισιτηρίων με την ονομασία «Supporter Entry Tier», με ανώτατο όριο τιμής τα 60 δολάρια ανά εισιτήριο, τα οποία όμως αντιπροσώπευαν μόλις το 1,6% του συνόλου των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Πιο πρόσφατα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων για τους αγώνες στο MetLife Stadium, εκτός από τον τελικό, θα διατεθεί προς 50 δολάρια το καθένα στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, τιμή που περιλαμβάνει μεταφορά με λεωφορείο μετ' επιστροφής.