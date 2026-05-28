Roland Garros: Στη μάχη του δεύτερου γύρου Τσιτσιπάς και Σάκκαρη - Πού θα δείτε τους αγώνες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ρίχνονται στον δεύτερο γύρο του Roland Garros το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν την πορεία τους στο Roland Garros, αφού αμφότεροι έκαναν πρεμιέρα με νίκη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είδε τον Αλεξάντρ Μίλερ να εγκαταλείπει νωρίς και στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζει τον Ματέο Αρνάλντι για την πρόκριση στους «32».

Οι δύο αθλητές θα αναμετρηθούν στο κορτ 14 και θα είναι το τέταρτο κατά σειρά ματς του προγράμματος της Πέμπτης 28/5, το οποίο ξεκινάει στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Κάτι που σημαίνει πως το πρώτο σερβίς για τον Τσιτσιπά αναμένεται σίγουρα μετά τις 16:00.

Η Σάκκαρη από την άλλη, έκανε την έκπληξη και απέκλεισε την φορμαρισμένη Νόσκοβα. Έτσι, στην επόμενη φάση θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Λιου και θα παίξουν τρίτες κατά σειρά στο κορτ 7 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, με ενδεικτική ώρα έναρξης μετά τις 14:30.

Πού θα δείτε τους αγώνες

Οι αγώνες προβάλλονται αποκλειστικά από το Eurosport, μέσα από τις πλατφόρμες NOVA και Vodafone TV, αλλά και από το HBO Max.

Στα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2 μεταδίδονται καθημερινά τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης, όπως οι αγώνες στα κεντρικά κορτ και τα μεγάλα βραδινά ματς στο κεντρικό κορτ, το «Φιλίπ Σατριέ».

Όσοι θέλουν πληρέστατη κάλυψη μπορούν να επιλέξουν το HBO Max. Η πλατφόρμα προσφέρει ζωντανή μετάδοση από όλα τα γήπεδα του Roland Garros, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές να διαλέγουν όποιο παιχνίδι θέλουν να παρακολουθήσουν, είτε πρόκειται για κορυφαίους αθλητές είτε για αγώνες διπλών και εξωτερικών κορτ. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των μεταδόσεων διαθέτει ελληνικό σχολιασμό, ενώ υπάρχει και λειτουργία multiview, ώστε οι χρήστες να βλέπουν περισσότερους από έναν αγώνες ταυτόχρονα.

