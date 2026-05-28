Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ημιτελικών της Greek Basketball League

Η ώρα των ημιτελικών της Stoiximan GBL έφτασε.

Στο ματς που ανοίγει την αυλαία, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 20:15 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό.

Ο αγώνας θα έχει χαρακτήρα γιορτής για τους Πειραιώτες, παρά τις έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη για τον τρόπο που κατέκτησαν την EuroLeague, καθώς θα πάρει θέση στην οροφή του ΣΕΦ το σχετικό λάβαρο.

Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

