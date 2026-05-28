Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ημιτελικών της Greek Basketball League

Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ημιτελικών της Greek Basketball League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα των ημιτελικών της Stoiximan GBL έφτασε.

Στο ματς που ανοίγει την αυλαία, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 20:15 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό.

Ο αγώνας θα έχει χαρακτήρα γιορτής για τους Πειραιώτες, παρά τις έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη για τον τρόπο που κατέκτησαν την EuroLeague, καθώς θα πάρει θέση στην οροφή του ΣΕΦ το σχετικό λάβαρο.

Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε εδώ όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

COMMENTS
LATEST NEWS
09:47 NBA

Το NBA αλλάζει το μπάσκετ: Με χρήση AI αντικαθιστά συγκεκριμένες αποφάσεις των διαιτητών!

09:31 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 44-0 στην Αθήνα και το 16-0 σε ημιτελικά μετά το 1994

09:21 GREEK BASKET LEAGUE

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ημιτελικών της Greek Basketball League

09:08 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πόλο ανδρών

08:55 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Στη μάχη του δεύτερου γύρου Τσιτσιπάς και Σάκκαρη - Πού θα δείτε τους αγώνες

08:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Κάρμο

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

07:42 ΣΠΟΡ

Πένθος στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

02:22 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ

02:13 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Έχουμε αδικηθεί, εντυπωσιακό το πώς οι ουδέτεροι έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο»

00:40 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Τα highlights του τελικού του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας