Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Κάρμο

Ο Ολυμπιακός κινείται στην μεταγραφική αγορά για δύο κεντρικούς αμυντικούς, με το όνομα του Νταβίντ Κάρμο να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο στόπερ από την Ανγκόλα ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στο ρόστερ της και τη σεζόν που μας πέρασε δόθηκε δανεικός στην ισπανική Οβιέδο, η οποία υποβιβάστηκε στη La Liga 2.

Στην ομάδα της Αγγλίας δύσκολα θα πάρει ευκαιρίες και τη νέα σεζόν, με τους Ισπανούς να εκτιμούν πως είναι πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Εξάλλου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά τον Κάρμο και θα μπορούσε να έχει θέση στα πλάνα του.