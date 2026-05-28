Το NBA αλλάζει το μπάσκετ: Με χρήση AI αντικαθιστά συγκεκριμένες αποφάσεις των διαιτητών!

Όπως αποκάλυψε ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε συγκεκριμένες φάσεις των αγώνων του NBA.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η τεχνολογία θα αφορά κυρίως «αντικειμενικές αποφάσεις», όπως το ποια ομάδα έχει την κατοχή σε φάσεις όπου η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων, με στόχο να μειωθούν οι καθυστερήσεις και οι αμφισβητήσεις κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή του Πατ ΜακΆφι στο ESPN, παρομοίασε το νέο σύστημα με το Hawk-Eye που χρησιμοποιείται στο τένις για τις γραμμές, εξηγώντας πως κάμερες γύρω από το γήπεδο και AI θα δίνουν άμεσα την απόφαση για την κατοχή της μπάλας.

«Θα περάσουμε σε ένα σύστημα όπου όλη αυτή η κατηγορία αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σίλβερ, προσθέτοντας ότι οι διαιτητές θα απαλλαγούν από τέτοιου είδους φάσεις και θα μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στις επαφές και στα φάουλ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι διαιτητές θα συνεχίσουν να έχουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η αξιολόγηση της σωματικής επαφής απαιτεί ανθρώπινη κρίση. «Υπάρχει επαφή σχεδόν σε κάθε φάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει και φάουλ σε κάθε φάση», σημείωσε.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, ωστόσο τόνισε ότι αναμένεται να υιοθετηθεί «αρκετά σύντομα».

Το σίγουρο είναι πως με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό μπάσκετ, με αποκορύφωμα τον φετινό τελικό της EuroLeague, ίσως να έπρεπε να αντικαθιστούν πλήρως οι διαιτητές από... ρομπότ.