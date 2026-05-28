Πένθος στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

Ο 41χρονος Γάλλος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα – Είχε πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ «άφησε» πίσω του τρία ανήλικα παιδιά.

Πένθος στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε ο Γκαέλ Ντα Σίλβα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θρήνος στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής. Ο Γκαέλ Ντα Σίλβα, άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα. Σε ηλικία μόλις 41ος χρόνων.

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, ήταν η σημαντικότερη διάκρισή του. Είχε λάβει μέρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Τερμάτισε δέκατος στους αγώνες των ασκήσεων εδάφους και οριακά έμεινε εκτός τελικού. Όπως αναφέρει η Equipe, πριν λίγες μέρες είχε αγωνιστεί στην Αμιέν.

Ήταν παντρεμένος με την Καμίλ, ενώ είχε και τρία ανήλικα παιδιά. 12, 9 και 6 ετών.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:31 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 44-0 στην Αθήνα και το 16-0 σε ημιτελικά μετά το 1994

09:21 GREEK BASKET LEAGUE

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ημιτελικών της Greek Basketball League

09:08 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πόλο ανδρών

08:55 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Στη μάχη του δεύτερου γύρου Τσιτσιπάς και Σάκκαρη - Πού θα δείτε τους αγώνες

08:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Κάρμο

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

07:42 ΣΠΟΡ

Πένθος στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

02:22 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Συνεχίζει στα «κίτρινα» ο Μήτρου-Λονγκ

02:13 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Έχουμε αδικηθεί, εντυπωσιακό το πώς οι ουδέτεροι έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο»

00:40 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Τα highlights του τελικού του Conference League

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Η απονομή του Conference League στους Άγγλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας