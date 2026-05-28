Πένθος στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

Θρήνος στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής. Ο Γκαέλ Ντα Σίλβα, άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα. Σε ηλικία μόλις 41ος χρόνων.

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, ήταν η σημαντικότερη διάκρισή του. Είχε λάβει μέρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Τερμάτισε δέκατος στους αγώνες των ασκήσεων εδάφους και οριακά έμεινε εκτός τελικού. Όπως αναφέρει η Equipe, πριν λίγες μέρες είχε αγωνιστεί στην Αμιέν.

Ήταν παντρεμένος με την Καμίλ, ενώ είχε και τρία ανήλικα παιδιά. 12, 9 και 6 ετών.