Ο Οσμάν αντί του Φαρίντ στην οκτάδα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα σε... ευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον απάντες στην ομάδα του "τριφυλλιού" έχουν στρέψει αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους στη Stoiximan GBL.

Σήμερα το απόγευμα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τους "πράσινους" να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την πρόκρισή τους στα τελικά της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας του, αφήνοντας εκτός οκτάδας ξένων τον τραυματία Κένεθ Φαρίντ και επαναφέροντας τον Τσέντι Όσμαν σε αυτή.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει το δικαίωμα να προβεί σε μία ακόμα αλλαγή.