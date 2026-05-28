Γιάρεμτσουκ: «Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν, χθες δεν κοιμηθήκαμε»

Συγκλονίζει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ περιγράφοντας τα όσα ζει στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία μίλησε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, σε μέσα της πατρίδας του, συγκλονίζοντας με τις ανατριχιαστικές περιγραφές του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Αντρέα Μαλντέρα που ανέλαβε την εθνική Ουκρανίας: «Ναι, το έμαθα από το ίντερνετ. Μίλησα μαζί του, με πήρε τηλέφωνο πίσω και συζητήσαμε. Πιστεύω ότι έχει μεγάλο μέλλον στην εθνική ομάδα, οπότε τον περιμένουμε με χαρά. Ο χρόνος θα δείξει».

Για τις πρώτες εντυπώσεις του: «Νομίζω ότι αυτός είναι ο προπονητής και αυτός πρέπει να αποφασίζει τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Ελπίζω να τα καταφέρει. Του εύχομαι καλή επιτυχία και τον περιμένω με μεγάλη ελπίδα για τη δουλειά που θα κάνουμε μαζί».

Για το τι περιμένει ο Μαλντέρα από τον ίδιο: «Πρόσφατα μιλήσαμε και μου είπε τι περιμένει από εμένα και τι πρέπει να φέρω στην εθνική ομάδα. Οπότε θα δουλέψουμε για το αποτέλεσμα, για να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους και να φέρουμε καλά αποτελέσματα.

Για την κατάσταση τώρα στην Ουκρανία με τον πόλεμο: «Ειλικρινά, όλα αυτά είναι πολύ τρομακτικά. Δεν ξέρω καν τι να πω στους ανθρώπους και στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες. Χθες σχεδόν δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οπότε μπράβο στα παιδιά που βγήκαν και έπαιξαν το παιχνίδι και αυτό ήταν όλο».

