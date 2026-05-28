Η Ευρώπη στα κάγκελα… Η Euroleague ακούει;

Αυτό που έχει γίνει φέτος στη Euroleague δεν έχει προηγούμενο. Ποτέ στο παρελθόν μια διοργάνωση (εξαιρούμε φυσικά τα αλησμόνητα χρόνια της ποδοσφαιρικής παράγκας της χώρας μας) δεν έχει εκτεθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και μάλιστα στην κορύφωσή της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς βλέπαμε γνώριμα πρόσωπα και γνώριμες καταστάσεις να συνθέτουν ένα άκρως προβληματικό σκηνικό. Ένα σκηνικό προβληματικό για όλους εκτός από έναν. Και η απάντηση ήταν η συνηθισμένη. «ΟΚ, το κάνουν τώρα αλλά στο Final-4 αυτά δε γίνονται. Στο Final-4 η διαιτησία θα είναι όπως πρέπει γιατί πάνω σε αυτούς τους τρεις αγώνες θα είναι στραμμένα όλα τα μπασκετικά βλέμματα του κόσμου».

Και ουσιαστικά το επιχείρημα αυτό είχε βάση. Μέχρι φέτος. Γιατί η αλήθεια είναι πως η Euroleague προκειμένου να πετύχει στον σκοπό της, δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου αν θα εκτεθεί, αν θα αυτοεξευτελιστεί προκειμένου να υπηρετηθεί η ατζέντα των διοικούντων.

Όπερ και εγένετο…

Από την Κυριακή το βράδυ, όταν και ολοκληρώθηκε ο τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, στην ομάδα του Πειραιά μπορεί να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, αλλά σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη επικρατεί… πανδαιμόνιο.

Αυτό που γίνεται ακόμα και σήμερα δεν έχει προηγούμενο καθώς παίκτες, προπονητές και άνθρωποι του μπάσκετ από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία κατά της Ρεάλ Μαδρίτης από τους διαιτητές της διοργανώτριας Αρχής, με τον κόσμο να «βράζει» από όσα είδε στην κατά τα άλλα γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Και όπως αποδεικνύεται στην πράξη ο… τρελός του χωριού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μόνο τρελός δεν ήταν. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επισήμαινε ξανά και ξανά όλα τα κακώς κείμενα της διοίκησης της Euroleague, όλες τις ντροπιαστικές αποφάσεις των διαιτητών της διοργάνωσης και όλα τα σκηνικά εκείνα που υποδείκνυαν ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο «Βασίλειο» της Euroleague.

Τότε καμία από τις ομάδες δεν βρέθηκαν στο πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού. Όλοι έδειχναν τον… τρελό με το δάχτυλο και οι διοικούντες της διοργάνωσης «έριχναν» βαριά πρόστιμα στον ίδιο και τιμωρούσαν τον Παναθηναϊκό.

Τώρα, που οι περισσότερες ομάδες βιώνουν την αδικία στο πετσί τους και μάλιστα με εξόφθαλμο τρόπο, τα στόματα ανοίγουν, παίκτες, προπονητές, βετεράνοι, δημοσιογράφοι μιλάνε σαν να μην υπάρχει… αύριο και άπαντες έχουν αρχίσει να βρίσκουν δίκιο στα όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Πλέον, είναι ξεκάθαρο, πως είναι η στιγμή που ο κόμπος έχει φτάσει στο… χτένι. Η Euroleague δε μπορεί να συνεχιστεί έτσι και οι άνθρωποι που τη διοικούν δε μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η θα το κάνουν σωστά ή θα πάνε σπίτι τους.

Άπαντες γίναμε μάρτυρες του χειρότερου Final-4 της ιστορίας. Του Fina;-4 της ασυδοσίας. Ποιος όποιος ήθελε έμπαινε, όποιος ήθελε έβαινε, με πλαστά εισιτήρια, με πλαστές διαπιστεύσεις, με πλαστούς υπαλλήλους, με διαιτητές που σφύριζαν ότι ήθελαν και με όλες τις ομάδες (εκτός από μία) να εκφράζουν παράπονα και να εκδίδουν ανακοινώσεις.

Και όλα αυτά στο κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης. Που οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση το είχε στα χέρια της θα έκανε… παππάδες.

Η Euroleague όμως είχε άλλα σχέδια…

ΥΓ1: Μακάρι το Final-4 αυτό να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους όλων κακών που έχουν βρει τη διοργάνωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

ΥΓ2: Αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει προηγούμενο….

ΥΓ3: Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην αλλαγή του Φαρίντ με τον Όσμαν και έχει ακόμα μία η οποία θα γίνει πριν από την έναρξη των τελικών.