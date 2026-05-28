Νίλσεν: «Στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ μπορεί να γίνει Θεός για πάντα»

Ο Ντέιβιντ Νίλσεν μίλησε σε δανέζικο μέσο για τη νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάκομπ Νίστρουπ, αποθεώνοντας τόσο τον συμπατριώτη του όσο και τον Στέφανο Κοτσόλη.

Ο πρώην τεχνικός της Κηφισιάς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως μία τεράστια πρόκληση για κάθε προπονητή, τονίζοντας πως το πάθος που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν συγκρίνεται με όσα βιώνουν στη Δανία.

Αναλυτικά όσα είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «tipsbladet»:

«Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύλλογο που έχει προπονήσει Δανός, όμως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ Δανός προπονητής. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς το πάθος και τη φλόγα που έχουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό να το βιώνεις και θεωρώ πολύ σπουδαίο για τον Γιάκομπ ότι είπε το ‘’ναι’’ και του δόθηκε αυτή η ευκαιρία να προπονήσει έναν τόσο μεγάλο σύλλογο», ανέφερε αρχικά ο Νίλσεν και εξήγησε:

«Όταν μιλάμε εδώ στη Δανία για πίεση, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καν. Η πίεση που υπάρχει στη Δανία αφορά αποκλειστικά τη δική μας περηφάνια. Έχει να κάνει με το ότι είναι δυσάρεστο όταν κάποιος γράφει άσχημα πράγματα για εμάς στο διαδίκτυο και έρχονται αντιμέτωποι με αυτά οι γυναίκες μας, οι γονείς μας ή τα παιδιά μας. Είναι φυσικά δυσάρεστο, αλλά δεν είναι τόσο δυσάρεστο όσο το να σου βάλει κάποιος φωτιά στο αυτοκίνητο. Αν είσαι νέος, έχεις ενέργεια και κρατάς ένα σπαθί και μια ασπίδα στα χέρια σου, τότε αποδέχεσαι τη μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ άνετο να μετακομίσεις σε έναν ολλανδικό ή γερμανικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού. Όμως τι θα συμβεί αν ο Γιάκομπ Νίστρουπ πετύχει στον Παναθηναϊκό; Στην Κοπεγχάγη τον χειροκρότησαν φεύγοντας από το «Πάρκεν», αλλά εκεί κάτω μπορείς να γίνεις Θεός. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την επόμενη χρονιά, ισχύει για πάντα».

Σχετικά με τις συγκρίσεις Δανίας και Ελλάδας: «Δυσκολευόμαστε πολύ να κατανοήσουμε αυτό το πάθος. Εδώ είμαστε τόσο συγκρατημένοι και όλοι έχουμε γίνει κάτι σαν CEOs του εαυτού μας. Γράφουμε στο Facebook και αλλού για τις καλοκαιρινές μας διακοπές σαν να είμαστε κρατικοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι εδώ που πραγματικά, αληθινά ζουν με φανατισμό ως οπαδοί. Όμως σε μια χώρα που έχει περάσει τόσα πολλά και όπου οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

Αναφορά έκανε και στον Στέφανο Κοτσόλη, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Κηφισιά, αποθεώνοντας τον ρόλο και την προσωπικότητά του. «Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ένας σπουδαίος χαρακτήρας», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης για κάθε προπονητή.