Αστέρας AKTOR: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Σάββας Τσαμπούρης

Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάββα Τσαμπούρη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Αρκαδίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με βασική αρμοδιότητα τον μεταγραφικό προγραμματισμό και τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάββα Τσαμπούρη.

Ο Σάββας Τσαμπούρης αναλαμβάνει Διευθυντής Ποδοσφαίρου του συλλόγου μας, με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Με αυτή τη συνεργασία ο ASTERAS AKTOR βάζει τον πρώτο πυλώνα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα.

Ο Τσαμπούρης έχει σπουδαία διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως ποδοσφαιρικό στέλεχος με σημαντικές επιτυχίες όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ομάδα του ΟΦΗ. Το 2013 αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας του ΑΣΤΕΡΑ που έφτασε στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.Καλωσορίζουμε τον Σάββα στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

Η δήλωση του Τσαμπούρη:

«Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί για μένα το πιο σπουδαίο κομμάτι της επαγγελματικής μου διαδρομής ως ποδοσφαιριστής, αλλά αισθάνομαι ότι κυρίως αποτελεί την ποδοσφαιρική οικογένεια, η οποία με γέμισε με πολύτιμες εμπειρίες και σπουδαία εφόδια. Ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες της ομάδας για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία να αποτελέσω και πάλι μέλος ενός σπουδαίου συλλόγου. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ δεν έχει ανάγκη από λόγια, αλλά από πράξεις, οι οποίες θα αποτελούν αποτέλεσμα δουλειάς και στρατηγικών αποφάσεων. Χρειάζεται συσπείρωση, στήριξη και επιμονή στο στόχο, που πάντα - όπως καλεί η ιστορία της ομάδας μας - θα είναι υψηλός.

Καλή δουλειά σε όλους μας».