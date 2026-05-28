Η ώρα του ελληνικού Final Four και οι λέξεις “κλειδιά”

Πάμε λοιπόν να ιχνηλατήσουμε τους ημιτελικούς της διοργάνωσης καθώς επίσης και τις τέσσερις ομάδες - και συνάμα κορυφαίους αθλητικούς Οργανισμούς – που η αλήθεια είναι πως εκκινούν σε αυτή την αγωνιστική φάση από διαφορετικές αφετηρίες, βρίσκονται σε διαφορετικό μομέντουμ αλλά με κοινό στόχο και, πάντως, με διαφορετικές λέξεις “κλειδιά” να ταιριάζουν κατά πάσα πιθανότητα - αυτή την εποχή - στην καθεμία από αυτές.

Πρώτο χρονικά ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Μετά την αποτυχία πρόκρισης στο φετινό Final Four, επιδίωξη που βρισκόταν ψηλά στη λίστα των στόχων της χρονιάς, την - για πολλούς απρόσμενη μετά το εκτός έδρας 2—0 - πορεία των πλέι οφ με αντίπαλο την Βαλένθια και το reverse sweep, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό αλλά και τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος στην κανονική περίοδο, η λέξη “ανασύνταξη” ίσως και να είναι η λέξη “κλειδί” αυτή τη στιγμή για τον φετινό κυπελλούχο Παναθηναϊκό. Μια ανασύνταξη (και) αγωνιστική για επαναφορά στα υψηλά στάνταρ και τις δυνατότητες της ομάδας και μια επανεκκίνηση που περιλαμβάνει τόσο την επιστροφή του τραυματία Κώστα Σλούκα, που αποδεδειγμένα έλειψε στα PO της Euroleague, όσο και των υπολοίπων παικτών με προβλήματα τραυματισμών, προκειμένου ο Οργανισμός να επιτύχει τον τελευταίο χρονικά στόχο της σεζόν.

Για τον φετινό ΠΑΟΚ του δεύτερου συνεχόμενου ευρωπαϊκού τελικού, του αγωνιστικού ντεμαράζ των τελευταίων μηνών και της εμφατικής πρόκρισης στους ελληνικούς ημιτελικούς, των ήδη δεδομένων μεταγραφών (προπονητή και παικτών) και των σημαντικών που κυοφορούνται, πιθανότατα η λέξη “επιβεβαίωση”, αναφορικά με τη συμμετοχή στους ημιτελικούς, είναι αυτή που θα ταίριαζε στην ανοδική πορεία, την αλλαγή ιδιοκτησίας και προσανατολισμού, αλλά και που πρόκειται ουσιαστικά και για μια επιβεβαίωση ως προς τους υψηλούς στόχους που έχουν πλέον τεθεί. Και όλα αυτά μάλιστα με αντίπαλο τις προσεχείς ημέρες μια παραδοσιακή ομάδα της Ευρωλίγκας.

Το δεύτερο χρονικά ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Για τον πολύ πρόσφατο πρωταθλητή Ευρωλίγκας Ολυμπιακό, η λέξη “διατήρηση” μοιάζει να είναι η πρέπουσα και αρμόζουσα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λίγο πριν από το φινάλε της φετινής σεζόν.

Διατήρηση, δηλαδή, της δυναμικής που έχει αποκτήσει η ομάδα από την κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του μομέντουμ από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου σε Euroleague και ελληνικό Πρωτάθλημα και κατά συνέπεια (και επί της ουσίας) διατήρηση της αγωνιστικής φόρμας, της ανεβασμένης ψυχολογίας, της συγκέντρωσης - ατομικά και ομαδικά - καθώς και όλων εκείνων των στοιχείων και δεδομένων που οδήγησαν τον Οργανισμό στην επιτυχημένη- ως τώρα - φετινή του πορεία.

Για την επόμενη ημιφιναλίστ - και αντίπαλο του Ολυμπιακού - ΑΕΚ, η χρονιά θα μπορούσε να θεωρηθεί ήδη επιτυχημένη.

Είναι η συμμετοχή στον τελικό του BCL στην Ισπανία μετά από μια θεαματική πορεία, είναι η είσοδος και φέτος στους ημιτελικούς της GBL και σίγουρα είναι το ελκυστικό μπάσκετ που παρουσίασε, μαζί με την αντοχή στους κάθε είδους κραδασμούς, που θα μπορούσαν να έχουν αποπροσανατολίσει και απορρυθμίσει τον Οργανισμό.

Η σειρά όμως με τον Άρη άμεσα μας έδειξε για μια ακόμη φορά πως η λέξη “κλειδί” αυτής της ομάδας (συνολικά και ατομικά) φαίνεται πως είναι το (διαρκές) “κίνητρο”, αυτή η εσωτερική δύναμη που τόσο σημαντικό ρόλο παίζει και στο μπάσκετ αλλά και στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.