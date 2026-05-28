· Ολυμπιακός

Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ράπτη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Ράπτη.

Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ράπτη ο Ολυμπιακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να «σπάσει» την κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο ελληνικό βόλεϊ συνεχίζεται με μια ακόμα μεταγραφή.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την ένταξη του 26χρονου ακραίου, Αλέξανδρου Ράπτη στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Έλληνας αθλητής, μετά από μια τριετία σε Γαλλία και Ιταλία, επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Ράπτη. Ο διεθνής ακραίος (16/2/2000, 2,00μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Αλέξανδρος Ράπτης, σε ηλικία 26 ετών, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων βολεϊμπολιστών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία (Σομόν, Νις, Πουατιέ) και Ιταλία (Ραβένα). Στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ (2022-23) και Παναθηναϊκό (2018-22). Είναι βασικό μέλος της Εθνικής μας ομάδας Ανδρών, στην οποία αγωνίζεται από το 2019.

Προηγούμενες ομάδες:2025-26 Σομόν (Γαλλία)

2024-25 Νις (Γαλλία)

2023-24 Ραβένα (Ιταλία)

2023-24 Πουατιέ (Γαλλία)

2022-23 ΠΑΟΚ

2018-22 Παναθηναϊκός

2013-18 Ολυμπιάδα Πατρών

Τίτλοι:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

2 League Cup Ελλάδας»

COMMENTS
LATEST NEWS
14:42 OPINION

Η ώρα του ελληνικού Final Four και οι λέξεις “κλειδιά”

14:27 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Σάββας Τσαμπούρης

14:17 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ράπτη ο Ολυμπιακός

14:11 ONSPORTS

Η Nova στηρίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA Masters, το σημείο αναφοράς της ιστιοπλοΐας!

13:53 EUROLEAGUE

Πασκουάλ: «Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος με τη Μπαρτσελόνα»

13:34 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Βίκτορ Παράδα»

13:30 SUPER LEAGUE

Νίλσεν: «Στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ μπορεί να γίνει Θεός για πάντα»

13:24 MVP

Πόσο διαφορετικό παίζει να είναι το μπάσκετ με το ΑΙ αντί για διαιτητές;

13:02 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Roland Garros

12:56 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συγκινεί ο Δέλλας για τη Μαστροκώστα: «Πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός, χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

12:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Πρόβλημα με Νεϊμάρ και ανησυχία

12:44 OPINION

Η Ευρώπη στα κάγκελα… Η Euroleague ακούει;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας