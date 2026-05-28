Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ράπτη ο Ολυμπιακός

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να «σπάσει» την κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο ελληνικό βόλεϊ συνεχίζεται με μια ακόμα μεταγραφή.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την ένταξη του 26χρονου ακραίου, Αλέξανδρου Ράπτη στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Έλληνας αθλητής, μετά από μια τριετία σε Γαλλία και Ιταλία, επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Ράπτη. Ο διεθνής ακραίος (16/2/2000, 2,00μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Αλέξανδρος Ράπτης, σε ηλικία 26 ετών, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων βολεϊμπολιστών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία (Σομόν, Νις, Πουατιέ) και Ιταλία (Ραβένα). Στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ (2022-23) και Παναθηναϊκό (2018-22). Είναι βασικό μέλος της Εθνικής μας ομάδας Ανδρών, στην οποία αγωνίζεται από το 2019.

Προηγούμενες ομάδες:2025-26 Σομόν (Γαλλία)

2024-25 Νις (Γαλλία)

2023-24 Ραβένα (Ιταλία)

2023-24 Πουατιέ (Γαλλία)

2022-23 ΠΑΟΚ

2018-22 Παναθηναϊκός

2013-18 Ολυμπιάδα Πατρών

Τίτλοι:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

2 League Cup Ελλάδας»