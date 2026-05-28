Πόσο διαφορετικό παίζει να είναι το μπάσκετ με το ΑΙ αντί για διαιτητές;

Εδώ και πολλά χρόνια ζούμε με τον φόβο της Judgement Day του Terminator 2 ή του Matrix αλλά αυτό που δεν περιμέναμε ήταν ότι το…κάστρο θα πέσει από μέσα μέσω του μπάσκετ! Διότι εν έτει 2026 ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να βάλει το AI στη διαιτησία!

Ο κομισάριος του NBA αποκάλυψε ότι το νέο σύστημα τύπου Hawkeye που χρησιμοποιείται στο τένις θα αναλαμβάνει τις «αντικειμενικές φάσεις», ποιος δηλαδή ακούμπησε τελευταίος την μπάλα, αν πάτησε γραμμή, αν η κατοχή αλλάζει χέρια και γενικά όλα αυτά που σήμερα χρειάζονται 14 replay, τρεις διαιτητές, ένα monitor Dell του 2009 και 11 λεπτά από τη ζωή μας.

Η λογική είναι απλή: οι refs θα αφήσουν τις γραμμές στην τεχνολογία και θα επικεντρωθούν περισσότερο στις επαφές και στα φάουλ, γιατί ως γνωστόν, αν υπάρχει κάτι που δεν δημιουργεί ποτέ ένταση στο μπάσκετ, αυτό είναι οι επαφές.

Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό fun. Γιατί αν μπει AI στο μπάσκετ, το μέλλον προβλέπεται υπέροχα δυστοπικό.

Καταστάσεις που πιθανότατα θα δούμε όταν το Hawkeye μπει για τα καλά στο μπάσκετ

Και αναλύουμε...

Το AI βλέπει επιτέλους ότι ο SGA κάνει φλόπινγκ

Το σύστημα αναλύει 14 διαφορετικές γωνίες, υπολογίζει επιτάχυνση σώματος, δύναμη επαφής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αμυντικός τον ακούμπησε όσο ακουμπάς απόδειξη από περίπτερο.

Οι διαιτητές πάντως σφυρίζουν φάουλ έτσι κι αλλιώς, διότι κάποια πράγματα ούτε η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αλλάξει.

Την πρώτη τεχνική ποινή σε ρομπότ

Κάποιος προπονητής ουρλιάζει σε κάμερα επειδή το AI έδωσε κατοχή ανάποδα. Το σύστημα απαντά ψυχρά «Unsportsmanlike behavior detected» και κάπως έτσι ο Ομπράντοβιτς παθαίνει μπλε οθόνη και Error 404.

Το AI θα καταλάβει ότι το τελευταίο δίλεπτο θα κρατήσει….47 λεπτά και θα προειδοποιεί

Με το που μπαίνει το τελευταίο δίλεπτο, το σύστημα θα στέλνει αυτόματα μήνυμα: “Εκτιμώμενος χρόνος λήξης: αύριο στις 03:17.” Απλά και μόνο για να υπολογίσεις αν θα πρέπει να την…κοπανήσεις από το γήπεδο πριν τη λήξη.

Θα υπάρξει conspiracy theory ότι το AI είναι Lakers fan

Ο LeBron εννοείται πως δεν θα έχει αποσυρθεί, προκειμένου να προλάβει και αυτό το ρεκόρ. Το να πάρει το πρώτο 50-50 σφύριγμα από το ΑΙ και κάπου εκεί το internet θα είναι βέβαιο ότι το Hawkeye εκπαιδεύτηκε σε βίντεο του Showtime από το 1987.

Κάποιος στο Reddit ήδη θα έχει φτιάξει διάγραμμα και κράζει το πρόγραμμα ότι έχει μοβ και κίτρινα καλώδια.

Το Hawkeye θα δει τον...περίπατο του Μοντέρο στη γραμμή του Glass Floor

Ας αναφερθούμε και λίγο στην Ευρωλίγκα, καθώς δεν παίζει να μην έρθει και αυτή η τεχνολογία στα μέρη μας. Αν υποθέσουμε ότι το AI είχε μπει ήδη στην Ευρωλίγκα, το μυαλό μας ταξιδεύει στη φάση του Game 4 μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Εκεί όπου ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια κάνει overlap στον Γκραντ, βγαίνει εκτός γηπέδου, επιστρέφει, πάει για καφέ και ξαναμπαίνει στη φάση μπροστά στον Ντιφαλά. Ο Γάλλος ξέρουμε ότι δεν δίνει τίποτα, το ΑΙ όμως του στέλνει μήνυμα: “Violation detected. Also… seriously???”

Στο τέλος θα ανακαλύψουμε ότι ο μόνος άνθρωπος που δεν μπορεί να αντικατασταθεί είναι ο τύπος στη γραμματεία

Γιατί ακόμα και το πιο εξελιγμένο AI του κόσμου δεν θα καταφέρει ποτέ να εξηγήσει πώς χάνονται τα φάουλ, κολλάει το χρονόμετρο και εμφανίζονται ξαφνικά δύο κατοχές στην ίδια ομάδα.

Το ανθρώπινο λάθος είναι μέσα στο παιχνίδι. Ας το σεβαστούμε.

Το πραγματικό πρόβλημα πάντως δεν είναι το AI

Κακά τα ψέματα, το Hawkeye πιθανότατα θα διορθώσει αρκετές γελοιότητες που βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Το θέμα είναι άλλο, ότι μεγαλώσαμε σε μια εποχή όπου το “λάθος του διαιτητή” ήταν μέρος της εμπειρίας.

Ήταν η ιερή στιγμή που πετούσες το τηλεκοντρόλ στον καναπέ, έστελνες “ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;” στο group chat και πίστευες ακράδαντα ότι υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία εναντίον της ομάδας σου, όπως γίνεται τελευταία στην Ευρώπη με τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα.

Αν τα πάρει όλα η τεχνητή νοημοσύνη, τι μένει μετά; Να βλέπουμε μπάσκετ χωρίς να βρίζουμε την τηλεόραση; Ας τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή κάπου.

Ή μάλλον, ας βελτιώσουμε το προϊόν μόνοι μας, αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι για αυτό που φοβόμαστε: ότι οι μηχανές όντως θα μας πάρουν τις δουλειές. Και ναι, και οι διαιτητές είναι μέσα.