Συγκινεί ο Δέλλας για τη Μαστροκώστα: «Πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός, χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

Ο Τραϊανός Δέλλας προχώρησε σε νέα συγκινητική ανάρτηση, μια ημέρα μετά το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη του Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαϊου ο Δέλλας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ημέρα του γάμου του με την Γωγώ Μαστροκώστα, ενώ η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του ράγισε καρδιές.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη, και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα».

«Ήθελα μόνο να σε φροντίζω»

Την Τετάρτη (27/5) ο επικήδειος λόγος του Τραϊανού Δέλλα για την επί χρόνια σύντροφό του Γωγώ Μαστροκώστα, λύγισε όλους όσοι τον άκουσαν.

«Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε με λυγμό στη φωνή του ο «Κολοσσός» της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου», έτσι με έλεγες παντού, ξεκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, εμφανώς επηρεασμένος από το πένθος του, αλλά με σταθερή φωνή. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ», είπε σε άλλο σημείο του επικηδείου του.

Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα «μωρό μου», γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο, είπε και η φωνή του έσπασε, γεμίζοντας με δάκρυα τα μάτια όλων των φίλων του ζευγαριού που βρίσκονται στην Αγία Τριάδα του Ελληνικού για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστείρευτα και ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου, πάντα ήσουν η προτεραιότητά μου, κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα.

Τα «σ' αγαπώ» που σου έχω πει είναι πολύ λίγα γι' αυτό που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα «μη φοβάσαι», κάθε φορά, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια, όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν πολύ μεγάλα. Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου. Πέτα αγάπη μου, πέτα ψηλά, είπε ο Τραϊανός Δέλλας κι έχασε τη φωνή του, που πνίγηκε σε έναν λυγμό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ, για να είστε εδώ για τη Γωγώ, κάτι σας έχει δώσει. Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε, εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε. Αφήνει πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, το παιδί μας, που θα συνεχίσει το έργο της, κατέληξε στον επικήδειό του καταχειροκροτούμενος ο Τραϊανός Δέλλας.