· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκε και εντυπωσιάζει η νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας, παρουσιάζοντας μία νέα εντυπωσιακή μαύρη ρετρό εμφάνιση.

ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκε και εντυπωσιάζει η νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόκειται για τη δεύτερη επετειακή φανέλα του συλλόγου, η οποία είναι εμπνευσμένη από τις ρίζες και την ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά». Στον σχεδιασμό της απεικονίζονται χαρακτηριστικά στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη και την Θεσσαλονίκη, συνδέοντας συμβολικά το παρελθόν με το παρόν της ομάδας.

Όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

Από την Κωνσταντινούπολη στην Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις, μία ομάδα, μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας.

Η δεύτερη από τις επετειακές φανέλες που κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Macron και το σχεδιαστικό της team, και απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν τη νέα φανέλα μοναδική. Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο. Το μαύρο και το ανθρακί χρώμα διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι.

Στο κάτω μέρος της φανέλας, μια ειδική «ταινία» αναγράφει: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η πλήρης ονομασία.

Η μνήμη της καταγωγής, ραμμένη πάνω στη φανέλα.Πρόκειται για Limited Edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα διατίθεται μέσα σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας.

Η νέα επετειακή φανέλα θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Πέμπτη στις 16:00, ενώ από το πρωί του Σαββάτου (30.05) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr, στην τιμή των 90 ευρώ».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

16:21 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτοί «σφυρίζουν» το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

16:14 EUROLEAGUE

Χειρουργείο για Μπράιαντ – Έφυγε από το Ισραήλ

15:59 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησε η Κάρτα Φίλου για τη νέα σεζόν

15:33 NBA

Μιλγουόκι Μπακς: Διαψεύδονται τα σενάρια για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο στους Σέλτικς

15:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκε και εντυπωσιάζει η νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια

14:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στα «ραντάρ» της Κόμο ο Πιρόλα

14:42 OPINION

Η ώρα του ελληνικού Final Four και οι λέξεις “κλειδιά”

14:27 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Σάββας Τσαμπούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας