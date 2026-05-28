Μιλγουόκι Μπακς: Διαψεύδονται τα σενάρια για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο στους Σέλτικς

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν φήμες που ήθελαν τους Σέλτικς να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προσφέρουν τον Τζέιλεν Μπράουν ως βασικό κομμάτι ενός πιθανού ανταλλάγματος προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ωστόσο, ο Γουίντχορστ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρές ή προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για κάποιο ενδεχόμενο trade.

Ο 31χρονος ηγέτης των Μπακς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του στο Μιλγουόκι. Παράλληλα, τα «Ελάφια» εμφανίζονται διατεθειμένα να ακούσουν προτάσεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή.

Τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά στο NBA, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Όσα αναφέρει ο Γουίντχορστ:

«Ξέρω ότι κάποιοι τον συνδέουν με τη Βοστώνη, αλλά δεν έχω ακούσει ότι ο Γιάννης, η Βοστώνη και το Μιλγουόκι το παίρνουν στα σοβαρά. Aυτή η φημολογία υπάρχει, αλλά δεν το έχω ακούσει. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει, λέω ότι δεν έχω ακούσει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο».