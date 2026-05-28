ΑΕΚ: Κυκλοφόρησε η Κάρτα Φίλου για τη νέα σεζόν

Σε κυκλοφορία τέθηκε η Κάρτα Φίλου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Το κόστος της κάρτας ανέρχεται στα 50 ευρώ, με τους φίλους της Ένωσης να έχουν τη δυνατότητα να την προμηθευτούν είτε ηλεκτρονικά είτε από τα γραφεία της ΑΕΚ.

Η Κάρτα Φίλου αποτελεί βασική πηγή ενίσχυσης για τα τμήματα του συλλόγου, συμβάλλοντας στην οικονομική στήριξη και ανάπτυξη της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Φίλη και φίλε της ΑΕΚ,

Όπως γνωρίζεις, η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ, αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο του σωματείου, στην προσπάθειά του να διατηρεί ανταγωνιστικά τμήματα και ομάδες, αλλά κυρίως να μπορεί να καλλιεργεί τον αθλητισμό και να προσφέρει στους αθλητές και στις αθλήτριες συνθήκες για τη βελτίωση και την πρόοδο τους.

Οι ανάγκες αυξάνονται και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός απαιτεί πλέον τεράστια κόστη για τη λειτουργία των ομάδων.

Παρόλα αυτά όμως, η ΑΕΚ από φέτος επιλέγει μέρος των εσόδων από την Κάρτα Φίλου να στραφεί στη δημιουργία υποδομών, που θα αποτελούν τη σπουδαιότερη παρακαταθήκη για το μέλλον των τμημάτων μας. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σου φέτος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ είναι πλέον διαθέσιμη για τη σεζόν 2026-2027. Με την απόκτησή της, η σημαία της ΑΕΚ εξακολουθεί να κυματίζει ψηλά.

Με την ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ βοηθάς τη Μάνα ΑΕΚ, και μόνο με αυτή μπορείς να αγοράσεις ένα εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Στους κατόχους της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, παρέχεται έκπτωση 50% στα εισιτήρια διαρκείας της Ερασιτεχνικής για όλα τα ομαδικά αθλήματα.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ είναι πλέον διαθέσιμη.

Το κόστος της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ 2026-27 είναι 50€ (εκτύπωση & πλαστικοποίηση +2€) και μπορείτε να την προμηθευτείτε:

1. Με ηλεκτρονική αγορά από την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, www.aek.gr, κλικάροντας στο μενού ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ (κλικάρετε ΕΔΩ).

2. Στα Γραφεία της ΑΕΚ (Φωκών 9, Νέα Φιλαδέλφεια) καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:30 (τηλ. 210-2584582).

3. Για τηλεφωνικές αγορές στην εταιρία Ticketmaster στο τηλέφωνο 211-1981535 από Δευτέρα έως Κυριακή 10:00-20:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους φίλους που επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ στις θύρες 19, 20, 21, 22, 23 και 25, οι Κάρτες Φίλου ΑΕΚ θα διατίθενται μέσω της ΠΑΕ».